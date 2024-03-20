Hayko Cepkin'in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Hayko Cepkin'in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı

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Başarılı şarkıcı Hayko Cepkin, 30 yıl önce Beşiktaş tribünlerinde kaydedilen görüntülerini yayınladı. Cepkin'in değişimi herkese şaşkına çevirdi.

20.03.2024 12:58  Güncelleme: 13:07
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Şarkılarının yanı sıra futbola olan merakıyla da bilinen şarkıcı Hayko Cepkin, 30 yıl önce Beşiktaş maçındaki görüntüleriyle dikkat çekti.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hayko Cepkin 30 yıl önce çekilen trübün görüntüsünü yayınlayarak "Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen. Klasik şapkam ve delik deşik montum. Amir Necim arkadaşım 93-94 sezonu Kocaeli ile kupa maçının özetini denk gelip seyrederken beni fark etmiş. İşin tuhafı biz daha arkadaş değilken o da aynı maçta tribündeymiş. Elimdeki tek arşiv olacak tribündeki tek görüntümü bulduğu için çok teşekkürler valla çok mutlu oldum" ifadelerini kutladı. Şarkıcının yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

Hayko Cepkin'in 30 yıl önce maçta çekilen görüntülerini görenler tanıyamadı
Hayko Cepkin'in 30 yıl önce maçta çekilen görüntülerini görenler tanıyamadı
Hayko Cepkin'in 30 yıl önce maçta çekilen görüntülerini görenler tanıyamadı
Hayko Cepkin'in 30 yıl önce maçta çekilen görüntülerini görenler tanıyamadı
Hayko Cepkin\'in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı

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Son Dakika Magazin Hayko Cepkin'in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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