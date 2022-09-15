Hayranlarının "Bizi pavyona götür" sloganlarına İrem Derici'den yanıt: Size pavyon açarım ben - Son Dakika
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Hayranlarının "Bizi pavyona götür" sloganlarına İrem Derici'den yanıt: Size pavyon açarım ben

15.09.2022 09:12

Davranışlarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici, Bursa'da konser gerçekleştirdi. Bir röportajında pavyona gittiğini söyleyen Derici, hayranlarının "İrem bizi pavyona götür" tezahüratına "Size pavyon açarım ben" yanıtını verdi.

Bursa'da konser veren İrem Derici, izleyicilere şarkılarını söyledi. Bursa'yı çok sevdiğini belirten Derici, "Buraya gelince kanım kaynıyor, Bursa seçilmiş kentim benim. Gerçekten size aşığım. Bursalı olamadım, Bursa'da doğmadım ama yine geleceğim" dedi. Güzel şarkıcı ayrıca, Bursa'nın kendisine uğurlu geldiğini dile getirerek, 1 ay içerisinde de aşkı bulacağını söyledi.

ŞARKILARINI OKUDU

"Yansın Geceler" şarkısı ile konserine start veren şarkıcıya Zafer Tunç ve ekibi dans koreografileri ile eşlik ederken Bursalılara adeta müzik şöleni yaşattı. Sahnedeki performansının yanı sıra, danslarıyla da dikkatleri üzerine çeken Derici, geçmişten günümüze ulaşan şarkılarını seslendirdi.

Bursa gündem haberi: Bursa'da İrem Derici rüzgarı

"ANORMAL OLMAK EN İYİSİ"

Şarkı aralarında dinleyiciler ile sık sık sohbet eden Derici, Bursa'ya olan hayranlığını dile getirdi. Derici, "Bursa'yı çok seviyorum. Benim gibi deliler çok burada. Ait hissediyorum kendimi. Çünkü her zaman diyorum dünyayı normaller değiştirmeyecek, anormal olmak en iyisi. Ben değil siz de hoş geldiniz o zaman. Sıradaki şarkı toplu beddua şarkısı, hadi bakalım" diyerek 'Acemi Balık' şarkısını seslendirdi. Son zamanların en çok dinlenen şarkıları arasında bulunan 'Bi Tek Ben Anlarım' şarkısını sevdiğini dile getiren Derici: "2022 yılının aşk şarkısı bence bu şarkı. Dinlerken, bu şarkıyı Köfn okumasaydı mutlaka benim şarkım olurdu. Şarkıyı dinlerken aşık olmak istiyorum" diyerek beğenisini belirtti.

Bursa gündem haberi: Bursa'da İrem Derici rüzgarı

"BENİ SUSTURAN TEK ŞARKI"

Ünlü şarkıcı Bursa'nın şanslı gelmesini bir şarkısının hikayesini anlatarak pekiştirdi. Derici, "Şarkı bana ilk geldiğinde yine Bursa'daydım. Yanımda Beyaz abi vardı. Açtım şarkıyı 'Beyaz abi şu şarkıyı bir dinler misin?' dedim, 'Gol' dedi. Hadi dinleyelim" diyerek 'Bazı Aşklar Yarım Kalmalı' şarkısını seslendirdi. Bursalı merhum sanatçı Harun Kolçak'ı anan Derici, "Gir Kanıma şarkısı çıktığında ben 4 yaşındaydım. Beni susturabilen tek şarkıdır. Bu şarkıyla büyüdüm ve Allah bana şarkının sahibiyle Harun Kolçak ile bu şarkıyı düet yapma fırsatı verdi" dedi.

Bursa gündem haberi: Bursa'da İrem Derici rüzgarı

"SİZE PAVYON AÇARIM BEN"

İrem Derici, bir röportajında pavyona gittiğini belirtmesi üzerine Bursalı sevenleri "İrem bizi pavyona götür" tezahüratında bulundu. Derici de "Size pavyon açarım ben" diye yanıtladı. Bu anları sosyal medya hesabından "Aşığım Size" sözleriyle paylaşan Derici kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bursa gündem haberi: Bursa'da İrem Derici rüzgarı

"BURSA UĞURLU GELDİ, 1 AY İÇİNDE AŞKI BULACAĞIM"

Bursa'ya olan sevgisini "Buraya gelince kanım kaynıyor, Bursa seçilmiş kentim benim" diyerek dile getiren İrem Derici, "Gerçekten size aşığım. Türkiye'nin en zeki, en kıvıl kıvıl, en deli, en tatlı insanları sizlersiniz. Bursalı olamadım, Bursa'da doğamadım ama yine geleceğim" ifadelerine yer verdi. Bu şarkı 8 yıl önce çıkmasına rağmen bir haftalık gibi etki bırakması inanılmaz. Bursa gibi inanılmaz. Bursa uğurlu geldi, 1 ay içerisinde aşkı bulacağım. Her gün buraya gelirim ben." diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İrem Derici, Bursa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayranlarının 'Bizi pavyona götür' sloganlarına İrem Derici'den yanıt: Size pavyon açarım ben - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayranlarının "Bizi pavyona götür" sloganlarına İrem Derici'den yanıt: Size pavyon açarım ben - Son Dakika
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