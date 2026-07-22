Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun

Usta oyuncu Güven Hokna ile eski Survivor yarışmacısı Seren Ay Çetin arasında geçen diyalog, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasına girdi.

Seren Ay Çetin, deniz kenarında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşımın altına yorum yapan isimlerden biri de usta oyuncu Güven Hokna oldu. Hokna'nın fotoğrafın altına yazdığı "Denizi pisletiyorsun" yorumu takipçilerin dikkatini çekti. Bunun üzerine Seren Ay Çetin, usta oyuncunun yorumuna "Anlamadım" yanıtını verdi.

"YAŞINIZA VE TECRÜBENİZE HİÇ YAKIŞTIRAMADIM"

Güven Hokna'ya tepki gösteren Seren Ay Çetin, yaptığı paylaşımda Hokna'nın yıllar önce canlandırdığı Hayriye Hanım karakterinin unutulmaz repliklerinden biri olan "Aman ağzımızın tadı kaçmasın diyorum sadece" ifadelerini kullandı. Hokna'nın yorumunu hikayesinde de paylaşan Çetin, "Yaşınıza ve tecrübenize hiç yakıştırmadım" dedi.

Usta oyuncunun söz konusu yorumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.