Hazar Ergüçlü\'den samimi açıklamalar: Dilber bana hayatla dalga geçmeyi öğretti

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Kanal D'nin reytinglerde zirveyi koruyan dizisi "İnci Taneleri"nin Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, dizinin ikinci sezonu öncesinde samimi açıklamalarda bulundu. Cosmopolitan Türkiye'ye konuk olan Ergüçlü, projeyi "Oyunculuğumu geliştiren bir set" şeklinde tanımladı. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı bu projede yer almanın ona çok şey öğrettiğini belirten oyuncu, "Uzun sürede ulaşmam gereken iki kelimelik bir cümleye aniden ulaşabiliyorum. Çünkü yıllar önce bu konuyu çözmüştüm" ifadelerini kullandı.

"KENDİNLE DALGA GEÇMEYİ ÖĞRENİYORSUN"

Dilber'i canlandırırken birçok şey öğrendiğini vurgulayan Ergüçlü, karakterin çocuksu bir yapıda olduğunu dile getirdi. "Ne olursa olsun, kendinle dalga geçmeyi öğreniyorsun. Her felaketin ardından beş dakika içinde şaka yapabiliyorsun. Ancak bu kadar esnek olabilen bir kişi yetişkin olamaz" şeklinde konuştu.

YENİ SEZONDA EKRANLARA GELECEK

Hikayesi ve karakter derinliğiyle dikkat çeken "İnci Taneleri", yeni sezonuyla ve kadrosuna katılan yeni isimlerle Kanal D'de yakında ekranlara gelecek. Dizinin tanıtım filminde "O gün başlayan savaşın nelere mal olacağını tahmin etmek kolay değildi" ifadesiyle başlayan sahnelerde, Azem'in hapishanede bitkin durumu gözlerden kaçmıyor. Ardından gelen "Bir garipsin şu dünyada. Gülme, gülme, ağla gönül" mısraları, yeni sezon hakkında ipuçları veriyor. Tanıtım, Azem'in "Nerede kalmıştık?" sorusuyla sona eriyor.