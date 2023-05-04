Hazar Ergüçlü ve Ekin Koç arkadaşlıktan aşka yelken açtı!

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, 5 ay önce 5 yıldır aşk yaşadığı yönetmen Onur Ünlü ile ilişkisini bitirdi. Evlilik yolunda giden ilişkisini bitiren Ergüçlü, yeni bir aşka yelken açarak sevgilisiyle el ele görüntülendi.

GİZEMLİ SEVGİLİSİ EKİN KOÇ MU?

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ergüçlü'nün yeni sevgilisiyle el ele olduğu anlar ise Gossippasta hesabında yer aldı. Adı bir süredir meslektaşı Ekin Koç ile anılmaya başlayan oyuncunun, görüntülendiği kişi de merak konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ergüçlü'nün gizemli sevgilisini Ekin Koç'a benzetti.

5 GÜN ÖNCE BİRLİKTELERDİ

Ergüçlü, 5 gün önce Ekin Koç ile buluşmuş ve Instagram hesabından samimi pozlarını paylaşmıştı. 2017 yılında Hayat Sırları dizisinde birlikte rol alan Ergüçlü ve Koç, o dönem haklarında çıkan aşk iddiasını "Sevgili değil, rol arkadaşıyız" diyerek yalanlamıştı.

5 YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisi hakkında konuşan Hazar Ergüçlü, "Tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası... Yıpranma oldu beş yıllık ama yani çok yakın arkadaşım tabii ki yani... Her şeyim, ailemden biri gibi Onur... O yüzden ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor" demişti.