Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir etkinlikte Serdar Ortaç'tan "Karabiberim" şarkısını söylemesini istedi. Serdar Ortaç Bakan Nebati'nin bu isteğini kırmadı ve "Bakan Nebati baba için okuyorum" diyerek şarkıyı söyledi.
Bu anları gören Fatih Portakal ise Serdar Ortaç hakkında ağır sözler sarf etti. Portakal "Serdar Ortaç gibi omurgasız biriyle sahneye çıkıyorsun. Sanatçı demiyorum da ben omurgasız biri" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı kendisi hakkında ağır ifadeler kullanan Fatih Portakal için ise "Linç kültürüne Fatih Portakal'ın da uyum sağlaması üzücü. Beğenmediğimiz, dinlemediğimiz herkese ve her şeye bunu yapamayız, böyle bir hakkımız yok. İnsan olarak da vatandaş olarak da böyle bir hakkımız yok. Çok ayıp" sözleriyle karşılık verdi.
Son Dakika › Magazin › Serdar Ortaç'tan kendisine 'Omurgasız' diyen Fatih Portakal'a yanıt verdi: Çok ayıp - Son Dakika