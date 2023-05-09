Serdar Ortaç'tan kendisine "Omurgasız" diyen Fatih Portakal'a yanıt verdi: Çok ayıp - Son Dakika
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Serdar Ortaç'tan kendisine "Omurgasız" diyen Fatih Portakal'a yanıt verdi: Çok ayıp

09.05.2023 12:24

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Bakan Nureddin Nebati ile sahnede söylediği anlara ilişkin kendisi hakkında "Omurgasız" ifadesini kullanan Fatih Portakal'a yanıt verdi. Ortaç, "Linç kültürüne Fatih Portakal'ın da uyum sağlaması üzücü. Çok ayıp" şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir etkinlikte Serdar Ortaç'tan "Karabiberim" şarkısını söylemesini istedi. Serdar Ortaç Bakan Nebati'nin bu isteğini kırmadı ve "Bakan Nebati baba için okuyorum" diyerek şarkıyı söyledi.

AĞIR İFADELER KULLANDI

Bu anları gören Fatih Portakal ise Serdar Ortaç hakkında ağır sözler sarf etti. Portakal "Serdar Ortaç gibi omurgasız biriyle sahneye çıkıyorsun. Sanatçı demiyorum da ben omurgasız biri" ifadelerini kullandı.

"LİNÇ KÜLTÜRÜNE UYUM SAĞLAMASI ÜZÜCÜ"

Ünlü şarkıcı kendisi hakkında ağır ifadeler kullanan Fatih Portakal için ise "Linç kültürüne Fatih Portakal'ın da uyum sağlaması üzücü. Beğenmediğimiz, dinlemediğimiz herkese ve her şeye bunu yapamayız, böyle bir hakkımız yok. İnsan olarak da vatandaş olarak da böyle bir hakkımız yok. Çok ayıp" sözleriyle karşılık verdi.

YORUMLAR (4)
  • Sadoca Sadoca: Sıkma portakal diğer sözde sanatcılarınız her gün size destek mesajları atıyor onlara niye laf etmiyon sizden ya ondan olmasın Cevap Yaz 59 11 Yayından Kaldır
  • murat bayram: Kendi düşünce ve bakış acısında olmayan herkesi harcayabilecek bir kişinin edep 'den uzak sözleri. Ayıp ayıp Cevap Yaz 76 17 Yayından Kaldır
  • Murat YILDIZ: İşte medeni bir şekilde ağzının payını vermek böyle olur. Helal sana Serdar Ortaç Cevap Yaz 125 24 Yayından Kaldır
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Fatih Portakal, Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'tan kendisine 'Omurgasız' diyen Fatih Portakal'a yanıt verdi: Çok ayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serdar Ortaç'tan kendisine "Omurgasız" diyen Fatih Portakal'a yanıt verdi: Çok ayıp - Son Dakika
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