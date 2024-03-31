İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de oy kullanmak için sandık başına geçti. Her seçim kombiniyle adından söz ettiren Hatice, bu sefer de gündem olmayı başardı.
Bu sefer sandık başına pembe ceket ve mini eteğiyle giden Hatice, beyaz dantel çorabıyla da dikkat çekti. Köpeğine de süslü bir kıyafet giydiren şarkıcı, sandık başında verdiği pozları da "Benim için seçim kombinlerim sonuç kadar önemli. Hadi bakalım hayırlı olsun oy ver" notuyla Instagram hesabından yayınladı.
Hatice, 28 Mayıs 2023 seçiminde kırmızı etek ve ceket kombini yaparak başını da beyaz eşarpla kapatmıştı. Şarkıcı 14 Mayıs seçimlerinde ise beyaz elbise ve şapka tercih etmişti.
Son Dakika › Magazin › Her seçim kombini ayrı olay! Hatice bu sefer de pembe kıyafetiyle sandık başında - Son Dakika
Ünlü şarkıcı Murat Boz, yerel seçimler için Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Boz, oy pusulasının uzun olmasından dolayı biraz zaman aldığını belirtti.
Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli, Kuleli Yakamoz Restautant'ta yakın dostları ve basına iftar yemeği düzenledi. Tanyeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçılar ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri de davete katıldı. Tanyeli, basın mensuplarına teşekkür ederek, daha güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle konuştu. Gece, semazen gösterisiyle son buldu.
Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini ve Yağmur'un da ayağı alçıya alındığı için Survivor'a dönemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını belirtti. Kıran kırana geçen mücadeleyi Kırmızı Takım saniyelerle kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Mavi Takım'da Hakan Hatipoğlu oldu.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin Riva'daki setinde yangın çıktı. Elektrik kontağında çıktığı düşünülen yangında platonun bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sunucu Saba Tümer, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'na gitti. Nilperi Şahinkaya'nın oy zarfını sandığa atarken zorluk yaşadığı anlar kameralara yansıdı. Ünlü sunucu Saba Tümer ise oyunu kullandıktan sonra çekime gitmek üzere okuldan ayrıldı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında İstanbul'da oy kullanma işlemi başladı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın oy zarfını sandığa atarken zorluk yaşadığı anlar kameralara yansıdı. Ünlü sunucu Saba Tümer ise oy kullanmasının ardından çekime gitmek üzere okuldan ayrıldı.
Gülşen Bubikoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere Beykoz'daki bir okula gitti ve '1290' numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra okuldan ayrıldı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullanırken yaptığı esprilerle sınıfı kahkahaya boğdu. İHA muhabirinin oy pusulasının uzunluğuyla ilgili sorusuna verdiği cevap ise herkesi güldürdü.
Başarılı komedyen Cem Yılmaz ve İbrahim Kutluay, İstanbul'da Levent'te bulunan Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yılmaz, her sene çıkan "Sandık başında kırdı geçirdi" başlıklarını tiye alarak "Ben bir şey yapmıyorum ama böyle yazıyorlar" diyerek tiye aldı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oy kullanma işlemi İstanbul'da başladı. Tiyatro ve dizi oyuncusu Tülin Oral, Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giderek oyunu kullandı.
Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'da peş peşe sakatlanan Gizem Memiç ve Yağmur Banda, sağlık durumlarından dolayı diskalifiye edildi. Arkadaşlarıyla vedalaşmak için adaya gelen yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)