Her seçim kombini ayrı olay! Hatice bu sefer de pembe kıyafetiyle sandık başında

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İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de oy kullanmak için sandık başına geçti. Her seçim kombiniyle adından söz ettiren Hatice, bu sefer de gündem olmayı başardı.

"BENİM KOMBİNLERİM SEÇİM KADAR ÖNEMLİ"

Bu sefer sandık başına pembe ceket ve mini eteğiyle giden Hatice, beyaz dantel çorabıyla da dikkat çekti. Köpeğine de süslü bir kıyafet giydiren şarkıcı, sandık başında verdiği pozları da "Benim için seçim kombinlerim sonuç kadar önemli. Hadi bakalım hayırlı olsun oy ver" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

HER SEÇİM KOMBİNİ AYRI OLAY

Hatice, 28 Mayıs 2023 seçiminde kırmızı etek ve ceket kombini yaparak başını da beyaz eşarpla kapatmıştı. Şarkıcı 14 Mayıs seçimlerinde ise beyaz elbise ve şapka tercih etmişti.

14 Mayıs 2023