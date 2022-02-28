Hülya Avşar'dan Aşk Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Hülya Avşar'dan Aşk Açıklaması

28.02.2022 09:26
Hülya Avşar'dan Aşk Açıklaması

Şarkıcı Hülya Avşar'ın 12 yıllık aşk orucunu iş insanı Cemal Güzelci ile bozduğu ileri sürülmüştü. Avşar, çıkan haberler sonrası ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Hülya Avşar, dün gece Yeni Gazino adlı mekanda sahne aldı. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avşar, kısa bir süre önce adının anıldığı iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Tv100 kamerasına konuşan Avşar, hayatında kimse olmadığını söyledi. Cemal Güzelci'nin kendisinin alnından öperken fotoğrafı hakkında şarkıcı, "Hayatımda kimse yok. Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün çok şeker ama şu an da yok. Ben şunu anladım ki, yalnızlık çok keyifli. Ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel." yanıtını verdi.

Hülya Avşar'dan Aşk Açıklaması
Hülya Avşar'dan Aşk Açıklaması

YORUMLAR
500
Aşka 12 yıl ara vermişti! Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile olan aşkı da hüsranla sonuçlandı Aşka 12 yıl ara vermişti! Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile olan aşkı da hüsranla sonuçlandı Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor

Cemal Güzelci, Hülya Avşar, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hülya Avşar'dan Aşk Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
09:03 CNN Türk'ün Kiev diyerek paylaştığı görüntüler oyun videosu çıktı!
08:50 Aşka 12 yıl ara vermişti! Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile olan aşkı da hüsranla sonuçlandı
08:42 İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! "Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi" yanıtı kafaları karıştı
08:36 Putin 50 bin askeri gözden çıkardı! İngiliz istihbaratı iddia etti!
08:33 Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı!
08:27 Canan Kaftancıoğlu yıllar önce "Erbakan'ı ıslıklarım" paylaşımında bulunmuştu! Sözleri yeniden gündem oldu
08:09 Bugün hava nasıl olacak? Pek çok yerde kar geri dönüyor, hava sıcaklıkları düşecek
08:02 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 09:34:25. #1.13#
SON DAKİKA: Hülya Avşar'dan Aşk Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement