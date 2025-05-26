Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı - Son Dakika
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Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

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Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı
26.05.2025 10:57
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Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı
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Henüz 4 yaşında sahneye çıkıp milyonların kalbini kazanan Baha Bayırlı, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin en unutulmaz yarışmacılarından biri olmuştu. Sevimliliği ve doğal tavırlarıyla hafızalara kazınan minik yıldız, yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Şimdilerde genç bir delikanlı olan Baha'nın son hali sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bir dönemin fenomen yarışmalarından olan Yetenek Sizsiniz Türkiye, ekranlara damgasını vurduğu yıllarda birçok yeteneği izleyiciyle buluşturmuştu.

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Özellikle minik yarışmacılar arasında yer alan Baha Bayırlı, sahne performansı ve sevimliliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Henüz 4 yaşındayken yarışmaya katılan Baha, gösterdiği sempatik tavırlarla jüri üyelerini ve ekran başındaki milyonları kendine hayran bırakmıştı. Özellikle jüri koltuğunda oturan Hülya Avşar, küçük yarışmacıya duyduğu sevgiyi zaman zaman coşkulu tepkilerle dile getirmiş, o anlar sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

2013 yılında finalde son ikiye kalan Baha Bayırlı, yarışma tarihine geçen isimler arasında yer aldı. Aradan geçen 12 yılın ardından, küçük yaşta tanınan Baha'nın son hali yeniden gündeme oturdu. Artık çocukluk yıllarını geride bırakan ve genç bir delikanlıya dönüşen Baha, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı.

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Bir zamanlar sahnede sergilediği özgüvenli duruşuyla milyonların gönlünü kazanan Baha Bayırlı, yıllar sonra bile adından söz ettirmeye devam ediyor. Minik bir yıldız olarak başladığı yolculuğu, şimdi bambaşka bir noktaya evrilmiş durumda.

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı
Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

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Son Dakika Magazin Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ercan Aydın:
    müthiş haber 14 1 Yanıtla
  • Mustafa Soğancı:
    KEŞKE BENDE ISIRSAM POPOYU 0 4 Yanıtla
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