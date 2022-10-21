İbrahim Çelikkol'un iltifat ettiği Birce Akalay'a Tuğba Ekinci'den sert yorum: Bundan seken mermi, sıkanın kafasına gelir - Son Dakika
Üye Girişi

İbrahim Çelikkol'un iltifat ettiği Birce Akalay'a Tuğba Ekinci'den sert yorum: Bundan seken mermi, sıkanın kafasına gelir

21.10.2022 09:38

İbrahim Çelikkol, yakın arkadaşı Birce Akalay'ın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafına "Mermiler seksin, bu alemde teksin" yorumunu yapmasının ardından bu yorumunu gören Tuğba Ekinci ise "Buna mı mermiler sekecek? Bundan seken mermi sıkanın kafasına gelir" diyerek herkesi şaşırttı.

Güzel oyuncu Birce Akalay, ticarete atılarak kendi takı koleksiyonunu çıkardı. Kendi ürünlerine modellik yaparak poz veren oyuncu, fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşınca yıllardır birçok projede rol aldığı İbrahim Çelikkol'dan yorum gecikmedi.

"BUNA MI MERMİLER SEKECEK"

Yakın arkadaşı Akalay'ın paylaşımını gören İbrahim Çelikkol, "Mermiler seksin, bu alemde teksin" yorumunu yaptı. Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Tuğba Ekinci ise sessiz kalamadı. Akalay'ın fotoğrafını kendi Instagram hesabından paylaşan Ekinci, "Buna mı mermiler sekecek? Bundan seken mermi sıkanın kafasına gelir" dedi.

İbrahim Çelikkol'un iltifat ettiği Birce Akalay'a Tuğba Ekinci'den sert yorum
İbrahim Çelikkol'un iltifat ettiği Birce Akalay'a Tuğba Ekinci'den sert yorum
YORUMLAR
500

İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Tuğba Ekinci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Çelikkol'un iltifat ettiği Birce Akalay'a Tuğba Ekinci'den sert yorum: Bundan seken mermi, sıkanın kafasına gelir - Son Dakika


Son Dakika
09:38 MİT'ten sınır ötesi operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak, Kuzey Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi
09:33 İbrahim Çelikkol'un iltifat ettiği Birce Akalay'a Tuğba Ekinci'den sert yorum: Bundan seken mermi, sıkanın kafasına gelir
09:31 Çıplak mülteci krizi büyüyor! ABD'den Birleşmiş Milletler'e soruşturma çağrısı
09:25 Art arda yapılan zamlardan sonra motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor
09:03 Ülke genelinde sıcaklıklar 5 derece azalacak! Meteoroloji'den iki şehre turuncu, 18'ine ise sarı kodlu uyarı geldi
08:54 Türkiye'nin yeni balistik füzesi "Tayfun" Yunan spikerde şaşkınlık yarattı: Türklerin balistik füze yapabilecek teknolojisi var mı?
08:32 40 yıllık kocasını terk eden kadından izleyenleri şaşkına çevirecek itiraf: Sevgilimle 10 yıldır beraberiz
08:13 Ankara'da siyaset kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Fakıbaba'dan sonra MHP'li Oktay Vural da İYİ Parti yolunda
08:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan basın kanunu tepkisi: Hiç merak etmeyin tak diye kaldıracağız, böyle bir rezalet olur mu?
08:12 Cepheye inen Putin, Sovyetler Birliği yapımı keskin nişancı tüfeği ile atış yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 10:13:53. #1.11#
SON DAKİKA: İbrahim Çelikkol'un iltifat ettiği Birce Akalay'a Tuğba Ekinci'den sert yorum: Bundan seken mermi, sıkanın kafasına gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement