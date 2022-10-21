Güzel oyuncu Birce Akalay, ticarete atılarak kendi takı koleksiyonunu çıkardı. Kendi ürünlerine modellik yaparak poz veren oyuncu, fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşınca yıllardır birçok projede rol aldığı İbrahim Çelikkol'dan yorum gecikmedi.
Yakın arkadaşı Akalay'ın paylaşımını gören İbrahim Çelikkol, "Mermiler seksin, bu alemde teksin" yorumunu yaptı. Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Tuğba Ekinci ise sessiz kalamadı. Akalay'ın fotoğrafını kendi Instagram hesabından paylaşan Ekinci, "Buna mı mermiler sekecek? Bundan seken mermi sıkanın kafasına gelir" dedi.
Son Dakika › Magazin › İbrahim Çelikkol'un iltifat ettiği Birce Akalay'a Tuğba Ekinci'den sert yorum: Bundan seken mermi, sıkanın kafasına gelir - Son Dakika