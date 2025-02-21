İbrahim Kutluay\'dan şoke eden paylaşım: Karlı havada denize girdi

Bud clifford:

dün tekirdağ çorluda -4 de süs havuzuna giren kızlara yazdığınız yorumlar gibi yanıyor bunlar demekki yanıyorlarmış ateşi var bunların söndüren yokmu diyorlar motor bunlar üşümez deli mi öptü bunları yoksa madde etkisimi yazsanıza ibrahim kutluaya da buda soğuk havada suya girmiş