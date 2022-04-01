İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar

01.04.2022 08:53

Lahmacun ve çiğköfte restoranlarının işletmeciliğini yapan İbrahim Tatlıses, yeni yatırımlarını basın mensuplarıyla paylaştı. Tatlıses,Nusret ve CZN Burak'ı hedef alarak, "Ne yağları yağ, ne isotları isot. Millete çamur yediriyorlar" sözlerine yer verdi.

Türk müziğinin efsane sanatçılarından İbrahim Tatlıses, soyadını taşıyan gıda şirketiyle dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Önceki gün yeni yatırımlarını duyurmak için basın toplantısı yapan İmparator, CZN Burak ve Nusret'i sözleriyle yerden yere vurdu.

"CZN BURAK VE NUSRET MİLLETE ÇAMUR SATIYOR"

Takvim'de yer alan habere göre, şimdilerde tüm dünya ülkelerinde bayilik anlaşmaları yaptığı duyuran Tatlıses, CZN Burak ve Nusret için "Benim sayemde piyasaya çıktılar" diyerek zehir zemberek açıklamalar yaptı. İkilinin çamur sattığını ileri süren İmparator, "Tatlıses 1984'den beri var ama onlar yoktu. Kimseyi rakip görmüyorum. Kendi yemediğim şeyi, kimseye yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini alıyor. Zeytinyağının bilmem neyini kullanıyor, içine su mu katıyor ne katıyor! Biz onlar gibi su kullanmıyoruz. Onlar su ile kaynatıyorlar. İspat ederdim. Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde."

İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i topa tuttu: Millete çamur yediriyorlar
İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i topa tuttu: Millete çamur yediriyorlar
İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i topa tuttu: Millete çamur yediriyorlar
YORUMLAR
500
Tuğba Yurt ve Burak Tanrısever'in tekne romantizmi görüntülendi Tuğba Yurt ve Burak Tanrısever'in tekne romantizmi görüntülendi Türk lirası yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi uzatıldı Türk lirası yatırım fon gelirlerinde stopaj teşvikinin süresi uzatıldı

İbrahim Tatlıses, CZN Burak, Türk, su, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar - Son Dakika


Son Dakika
08:53 İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar
08:34 İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli gözaltına alınanlar arasında
08:31 KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek
08:24 Provokasyon: Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek
08:09 İnternet zammı iki ay ertelendi: Haziran'da yürürlüğe girecek!
08:03 Camdaki Kız'ın son bölümünde ne oldu? Feride, Nalan ve Hayri'yi yakaladı
07:55 Nisan ayı toz taşınımıyla geldi: İşte 1 Nisan 2022'de yurtta ve bazı kentlerimizdeki hava durumu!
07:50 Tuğba Yurt ve Burak Tanrısever'in tekne romantizmi görüntülendi
07:49 Savaşta 37. gün: Rus askeri güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildi
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 08:59:36. #1.13#
SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement