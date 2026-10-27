İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi

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İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi
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İbrahim Tatlıses, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kızı Elif Ada’yla birlikte RAMS Park’ta izledi. Ünlü türkücü, “Bugün kızım için RAMS Park’tayım, altın ufağım ne derse o olur” sözleriyle kızının isteği üzerine stada geldiğini belirtti.

İbrahim Tatlıses, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi kızı Elif Ada’yla birlikte RAMS Park’ta takip etti. Ünlü türkücü, “Bugün kızım için RAMS Park’tayım, altın ufağım ne derse o olur” dedi.

İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi

BABA-KIZ RAMS PARK’TA

İbrahim Tatlıses, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için kızı Elif Ada’yla stada gitti.

İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi

ELİF ADA, AYŞEGÜL YILDIZ’IN KIZI

İbrahim Tatlıses, 2011-2013 yılları arasında Ayşegül Yıldız ile evli kaldı. Bu evlilikten Elif Ada dünyaya geldi. Tatlıses, derbi heyecanını bu kez kızıyla birlikte yaşadı.

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi - Son Dakika
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