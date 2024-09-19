İbrahim Tatlıses'i silen Dilan Çıtak mirastan vazgeçmiyor! Sonuna kadar hakkını arayacak - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'i silen Dilan Çıtak mirastan vazgeçmiyor! Sonuna kadar hakkını arayacak

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Önce hostesle sonra da hakkında işlem yapmak isteyen polis memuruyla kavga eden Dilan Çıtak Tatlıses, bir süredir sorunlar yaşadığı babası İbrahim Tatlıses hakkında konuştu. Babasının soyadını kullanmayı dahi bırakan Dilan, hakkı olan mirastan vazgeçmeyeceğini ve sonuna kadar hakkını arayacağını söyledi.

19.09.2024 16:11
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Türk Hava Yolları'nın Bodrum- İstanbul seferini yapan uçakta kedisini kutusundan çıkartarak kendisini uyaran hostesle kavga eden İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, ortalığı karıştırdı. Daha sonra hostesin şikayeti üzerine hakkında işlem yapmaya çalışan polis memuruyla da tartışmasıyla gündemden düşmeyen Tatlıses, babasıyla yaşadığı sorunlar hakkında da sessizliğini bozdu.

"MİRAS HAKTIR, VAZGEÇMEYECEĞİM"

Babasıyla miras yüzünden sorunlar yaşayan ve "Tatlıses" soyadını dahi kullanmayı bırakan Dilan Çıtak Tatlıses, Aramızda Kalmasın'a yaptığı açıklamada "Bu durum maddi bir beklenti ya da maddi bir plan kovalaması içinde olmadığımı açıklayan bir durum. Ama artı bir parantez ben bir mirasçıyım. Miras haktır ve hiçbir zaman bundan vazgeçmeyeceğim. Böyle bir kabul gördü 'kızımdır' açıklamasını yaptı. Fakat biz bu durumu iki taraflı olarak benim kültürümle onun kültürü uyuşmadığı için ve böyle bir şeye ait olmadığım için çok başarılı olamadık" dedi.

Önceki gün bir basın toplantısına katılan İbrahim Tatlıses, kızının uçakta sorun çıkarmasıyla ilgili sorular karşısında sessiz kalmayı tercih ederek ağzına fermuar çekti.

İbrahim Tatlıses'i silen Dilan Çıtak mirastan vazgeçmiyor! Sonuna kadar hakkını arayacak
İbrahim Tatlıses\'i silen Dilan Çıtak mirastan vazgeçmiyor! Sonuna kadar hakkını arayacak

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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'i silen Dilan Çıtak mirastan vazgeçmiyor! Sonuna kadar hakkını arayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Resul Özdemir:
    Besle kargayı oysun gözünü.. Rabbim cümlesine hayırlı evlat versin.. İNŞALLAH 83 7 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    İbrahim Tatlıses'i silmiş'miş dikkat et İbrahim Tatlıses seni silmesin 64 5 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Parasız kalınca yine geri vites... 55 4 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    İbrahim Tatlıses bir imparator 13 30 Yanıtla
  • Emrah Yıldız:
    Bize ne ? Magazin haber platformu mu burası ? 42 0 Yanıtla
  • E SMNC:
    Sadece miras mı hak? Sevmek saygı göstermek, iyi günde kötü günde yanında olmak , yardımcı olmak hak değil mi ? 34 0 Yanıtla
  • Uğur Çiçek:
    Haber niteliği yoktur. Böyle saçma şeyler siteye yüklemeseniz iyi olur. 18 0 Yanıtla
  • ceysu:
    Babası ölünce payını alir 14 2 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    ben çalışacam, ben biriktiricem, ben kazanacam. sonra benim kazandığıma ortak olacaksın ve benim hakkım diycen. ne hakkı nerede kazandın ki, adına hak koyuyorsun. bence böyle bir yasa olmamamlı 9 4 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    abii bizene mirasından. gel benim de mirasim var haber yap 7 0 Yanıtla
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