İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda

16.04.2022 13:55

İbrahim Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan en küçük çocuğu Elif Ada büyüdü. Bir alışveriş merkezinde annesiyle birlikte görüntülenen 9 yaşındaki Elif Ada'nın, boyunun uzunluğu dikkat çekti.

İşleri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son evliliğini kendisinden 29 yaş küçük olan Ayşegül Yıldız ile yaptı. Tatlıses'in 2 yıl süren evliliğinden Elif Ada verdikleri bir çocuğu dünyaya geldi. Basın önünde pek görülmeyen Elif Ada, önceki gün annesiyle görüntülendi.

ANNESİNİN BOYUNA YAKLAŞTI

Ayşegül Yıldız, önceki gün kızıyla birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir mekanda yemek yiyen anne-kız, daha sonra mağazaları gezerek alışveriş yaptı. İstanbul'da son günlerini geçirdiklerini belirten Yıldız, "Elif Ada'nın okul kayıt işlemleri vardı. Onu hallettik yarın Bursa'ya dönüyoruz" dedi. Ayşegül Yıldız'ın güzelliği ve kızı Elif Ada'nın annesinin boyuna yaklaşacak kadar büyümesi de dikkatlerden kaçmadı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü! Boyu annesi Ayşegül Yıldız'a yaklaştı

AİLESİYLE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 9 yaşındaki Elif Ada, geçtiğimiz hafta anne ve babasıyla yeni yaşını kutlamıştı. Instagram hesabından doğum gününden bir fotoğrafını paylaşım Elif Ada, "Bir yaşıma daha girdim. Canım babama ve canım anneme çok teşekkür ederim sizi çok seviyorum" notunu düşmüştü. Öte yandan Elif Ada'nın babasına olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

İşte Elif Ada'nın merak edilen bazı fotoğrafları...

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü! Boyu annesi Ayşegül Yıldız'a yaklaştı
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü! Boyu annesi Ayşegül Yıldız'a yaklaştı
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü! Boyu annesi Ayşegül Yıldız'a yaklaştı
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü! Boyu annesi Ayşegül Yıldız'a yaklaştı
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü! Boyu annesi Ayşegül Yıldız'a yaklaştı
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü! Boyu annesi Ayşegül Yıldız'a yaklaştı
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü! Boyu annesi Ayşegül Yıldız'a yaklaştı
İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda
İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda
İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda
İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda
İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda - Son Dakika


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