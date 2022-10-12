İbrahim Tatlıses kızının nikahına damga vurdu! Araya girip 'hayır' diye bağırdı

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in kendi izinden giderek şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam 8 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Levent Dörter ile evlendi. İstanbul'daki lüks bir otelde yapılan düğüne baba Tatlıses'in tepkisi damga vurdu.

TATLISES NİKAHTA "HAYIR" DİYE BAĞIRDI

Çiftin Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydığı nikahına Tan Taşçı, Erhan Bayrak ile Polat Yağcı şahitlik yaptı. Yıllar sonra bir araya geldiği kızını en mutlu gününde yalnız bırakmayan Tatlıses, nikah memurunun Dilan Çıtak'a "Eş olarak kabul ediyor musun?" sorusu üzerine araya girdi. Bir anda "Hayır" diyerek bağıran İbrahim Tatlıses, tepkisiyle herkesi güldürdü. Dilan Çıtak güldü ve hemen ardından 'Evet' diye cevapladı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses ve geçtiğimiz sene evlendiği Yasemin Şefkatli de katıldı. Aile üyelerinin yanı sıra Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimler de çifti yalnız bırakmadı. Bazı ünlü isimler sıra sıra sahne alarak da şarkılarını okudu.