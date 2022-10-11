8 yıllık sevgilisiyle dünyaevine giren Dilan Tatlıses, düğünde üç farklı gelinlik giydi. Giriş için giydiği gelinliğin tasarımı Dilan'ın kendisine aitken, ana gelinliği ünlü İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından kendisine hediye edildi. After Partide ise Cihan Nacar imzalı gelinlikle geceye devam etti.

Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Tatlıses, Levent Dörter, Dilan Çıtak, Swissotel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.