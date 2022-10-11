İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi

11.10.2022 22:35

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile evlendi. Çiftin düğününe ünlü isimler akın etti.

8 yıllık sevgilisiyle dünyaevine giren Dilan Tatlıses, düğünde üç farklı gelinlik giydi. Giriş için giydiği gelinliğin tasarımı Dilan'ın kendisine aitken, ana gelinliği ünlü İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından kendisine hediye edildi. After Partide ise Cihan Nacar imzalı gelinlikle geceye devam etti.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Nikahları Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin tarafından kıyılan çiftin şahitleri Tan Taşçı ve Erhan Bayrak ve ünlü prodüktör Polat Yağcı oldu. Aralarında Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin olduğu davetliler gece boyunca çiftin aşklarına tanıklık ettiler.

SABAHA KADAR EĞLENDİLER

Vintage & boho tarzı detaylarla tasarlanan düğünde, Dilan'ın sevdiği pastel tonlarda çiçekler, eski şamdanlar, dökümlü şifonlar, masalsı pıtırcık ışıklar göz kamaştırdı. Berkay'ın liderliğinde sırasıyla sahne alan sanatçılar ve çiftin dostları, ardından sabahın ilk ışıklarına dek süren after party'de eğlenmeye devam ettiler.

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Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Tatlıses, Levent Dörter, Dilan Çıtak, Swissotel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi - Son Dakika
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