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İbrahim Tatlıses, kızını yılbaşı programına çağırmadı - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses, kızını yılbaşı programına çağırmadı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, geçtiğimiz yıl yılbaşı programına çıkardığı kızını bu yılki yılbaşı özel programından çıkardığı öğrenildi. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile aralarının bozuk olduğu iddia ediliyor.

İbrahim Tatlıses, kızını yılbaşı programına çağırmadı
25.12.2023 - 18:29,  Güncelleme: 18:30
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Ünlü sanatçı geçtiğimiz yıl yılbaşı programına çıkardığı kızını bu yılki yılbaşı özel programından çıkardığı öğrenildi.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses ve babası İbrahim Tatlıses sosyal medyada birbirini takipten çıktılar.

Araları bozuk olduğu iddia edilen Dilan Çıtak Tatlıses ile İbrahim Tatlıses'in birbirini takipten çıkarması bu iddiaları güçlendirdi. Genç şarkıcı babasını takipten çıktıktan sonra beraber çekilmiş fotoğrafları da kaldırmayı ihmal etmedi. İbrahim Tatlıses'in de kızı ile olan fotoğraflarını kaldırması gözlerden kaçmadı.

İBO SHOW'DA DİLAN ÇITAK TATLISES YOK

2023 Yılbaşında İbo Show yılbaşı özel bölümüne Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar'ı ağırlayacak. Geçtimiz yılbaşı özel programında kızını konuk olarak ağırlayan ünlü sanatçı bu yıl yer vermemesi dikkat çekti.

Kaynak: Magazinkolik
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