İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun \'\'Eskort\'\' çıkışı şaşırttı

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Son 11 yılda hiç bu kadar olmamıştı

Çarşamba akşamları NOW TV'de yayınlanan Gizli Bahçe dizisinden üzücü bir haber geldi. Murat Yıldırım ile Ebru Şahin'in başrolünü paylaştığı dizi için final kararı alındı. Gizli Bahçe dizisi 6. bölümüyle ekranlara veda edecek.

"ESKORT HİKAYESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER"

Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım final kararından sonra katıldığı bir davette çarpıcı bir çıkışa imza attı. Murat Yıldırım, dizinin erken final yapmasının nedenini 2. Sayfa'ya açıklayarak bir de itirafta bulundu. Yıldırım açıklamasında "Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikayeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" dedi.

"BİRAZ DURMAM GEREKİYORMUŞ"

Murat Yıldırım devamında ise "Reytingleri ortalamaya yakındı. Hikaye yeni başlıyordu. Kendi adıma biraz durmam gerekiyormuş onu anladım. Uzun zamandır televizyondayım" itirafında bulundu.