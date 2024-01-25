 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İdo Tatlıses'in ikiz bebeklerinden biri ameliyat oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İdo Tatlıses'in ikiz bebeklerinden biri ameliyat oldu

İdo ve Yasemin Tatlıses çiftinin 3 gün önce dünyaya gelen ikiz bebeklerinden biri ameliyat oldu. Kalbinde bir sıkıntı olan torununun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen İbrahim Tatlıses "Ameliyat güzel geçti, dualarınız için sağ olun" dedi.

İdo Tatlıses\'in ikiz bebeklerinden biri ameliyat oldu
25.01.2024 - 14:47,  Güncelleme: 14:54
Abone Ol

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, önceki gün İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri ikiz bebeklerini kucağına aldı. Dedelik heyecanı yaşayan İbrahim Tatlıses, torunlarından bir tanesinin kalbinde sorun olduğunu söyleyerek sevenlerinden dua istedi. 3 günlük minik Tatlıses'in rahatsızlığından dolayı ameliyat oldu.

TORUNUNUN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sabah saatlerinde X hesabından yaptığı paylaşımda torunu için dua isteyerek "Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi. Tatlıses daha sonra yaptığı paylaşımda torununun ameliyat olduğunu söyleyerek "Dua eden herkesten Allah razı olsun. Ameliyatı çok güzel geçti. Dualarınız için çok teşekkürler, sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı. Öte yandan Tatlıses paylaşımında torununun yüzünü de ilk kez gösterdi.

İdo Tatlıses'in 3 günlük bebeği kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat oldu
İdo Tatlıses'in 3 günlük bebeği kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat oldu
İdo Tatlıses'in 3 günlük bebeği kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat oldu
İdo Tatlıses'in 3 günlük bebeği kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat oldu
YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Önceden babası ülkeyi meşgul yapıyordu şimdi oğlu Yanıtla 16 29
  • meo: ALLAH ÖLDÜRMÜYOR SÜRÜNDÜRÜYOR BU ADAMI. Yanıtla 8 11

İbrahim Tatlıses, Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İdo Tatlıses'in ikiz bebeklerinden biri ameliyat oldu - Son Dakika


20:12
TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:30:54. #1.11#
SON DAKİKA: İdo Tatlıses'in ikiz bebeklerinden biri ameliyat oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement