İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini kucaklarına aldı

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu. Evlilik göz önünde yaşayan yaşayan çift, bugün ikiz bebeklerini kucaklarına aldı.

SİNAN VE İBRAHİM ADINI VERDİLER

Yasemin Şefkatli bugün özel bir hastanede ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Torun heyecanı yaşayan Derya Tuna, soluğu hastanede aldı. Çift, erkek bebeklerine babalarının isimleri olan İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi. Hamilelik sürecinde sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, 1 ay önce baby shower partisi yapmıştı. Çift, doğumla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ünlü isim, bir röportajında "İdo babalığa hazır mı?" sorusunu "İdo'nun saçı beyazladı. Benden daha çok yorgun. Bizim için biraz zor bir süreç. İdo da benim gibi çok mutlu ve heyecanlı, bakalım bekliyoruz" cevabını vermişti.