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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini kucaklarına aldı - Son Dakika
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini kucaklarına aldı

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri bugün özel bir hastanede dünyaya geldi. Anne ve baba olma heyecanı yaşayan çift, erkek bebeklerine İbrahim ve Sinan adını verdi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini kucaklarına aldı
22.01.2024 - 13:19,  Güncelleme: 13:39
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İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu. Evlilik göz önünde yaşayan yaşayan çift, bugün ikiz bebeklerini kucaklarına aldı.

SİNAN VE İBRAHİM ADINI VERDİLER

Yasemin Şefkatli bugün özel bir hastanede ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Torun heyecanı yaşayan Derya Tuna, soluğu hastanede aldı. Çift, erkek bebeklerine babalarının isimleri olan İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi. Hamilelik sürecinde sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, 1 ay önce baby shower partisi yapmıştı. Çift, doğumla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Ünlü isim, bir röportajında "İdo babalığa hazır mı?" sorusunu "İdo'nun saçı beyazladı. Benden daha çok yorgun. Bizim için biraz zor bir süreç. İdo da benim gibi çok mutlu ve heyecanlı, bakalım bekliyoruz" cevabını vermişti.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri dünyaya geldi
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri dünyaya geldi
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri dünyaya geldi
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri dünyaya geldi
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri dünyaya geldi
YORUMLAR (1)
  • OĞUZ İÇEN : HAYIRLI OLSUN MİLLET,ALTINLARI HAZIRLAYIN,2 MAGAZİNSEL BEBEKLER GELDİ DERTLER BİTTİ,GÜNDEM HAYAT PAHALILIĞI EMEKLİ ZAMLARI DEĞİL BUNDAN SONRA TATLISES İKİZLERİ HABERİNİZ OLA.ÜLKE OLARAK DERT ETMİŞTİK ONDAN DA KURTULDUK,ŞİMDİ DERTDİMİZ ACABA ANA TARAFINA MI YOKSA BABA TARAFINA MI BENZEYECEKLER. Yanıtla 4 44

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Son Dakika Magazin İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini kucaklarına aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini kucaklarına aldı - Son Dakika
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