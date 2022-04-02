İETT şoförüne saldıran oyuncu Burak Yörük, işlem yapılmadan serbest bırakıldı: İşte saldırı anları - Son Dakika
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İETT şoförüne saldıran oyuncu Burak Yörük, işlem yapılmadan serbest bırakıldı: İşte saldırı anları

02.04.2022 07:48

Ünlü oyunca Burak Yörük, seyir halindeyken tartıştığı İETT şoförüne büyük bir öfkeyle saldırdı. Polislerin olay yerine gelmesi üzerine durum yatışırken, otobüs şoförünün şikayetçi olacağını söylemesine rağmen Yörük serbest kaldı.

Baraj ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde başrol oynayan Burak Yörük, trafikte olay çıkardı. Arkadaşıyla seyir halinde olan oyuncu, tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE YUMRUKLAR SAVURDU

Bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen oyuncu, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olayı yerine gelen emniyet görevlileri ise genç oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi. Saldırıya uğrayan otobüs şoförü ise oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.

İŞLEM YAPILMADI

O anlar otobüsün içindeki bir yolcu tarafından anbean kayda alınırken şoförün "Şikayetçiyim" demesine rağmen Burak Yörük'ün polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderilmesi tepki çekti.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde devam eden Burak Yörük, ilk oyunculuk deneyimini küçük yaşta rol aldığı Biz Boşanıyoruz dizisi ile yaşadı. Ardından 4N1K 2 ve 4N1K sinema filmlerinde rol aldı. Daha sonra da Baraj ve Aşk Mantık İntikam dizilerinde başrol oynadı.

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Son Dakika Magazin İETT şoförüne saldıran oyuncu Burak Yörük, işlem yapılmadan serbest bırakıldı: İşte saldırı anları - Son Dakika


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SON DAKİKA: İETT şoförüne saldıran oyuncu Burak Yörük, işlem yapılmadan serbest bırakıldı: İşte saldırı anları - Son Dakika
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