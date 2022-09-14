Geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci'yle 2. kez boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgili buldu

2019'da nikah masasına oturan fenomen Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, 16 Mayıs'ta ikinci kez nikah masasına oturdu. Ancak çiftin mutluluğu yine kısa sürdü ve evliliklerini ikinci kez bitirdi.

YİNE BOŞANDILAR

İkinci kez evlendikten kısa bir süre sonra ayrılık kararı alan çift, adli tatilin sona ermesiyle resmi olarak boşandı. İkinci kez boşanan ikili, yaptıkları açıklamada "Biliyorsunuz ki aylar önce yollarımızı dostça ayırmıştık ama adli tatil olduğu için resmi işlemler gerçekleşmemişti, bugün sonuçlandı" dedi.

GÖKHAN ÇIRA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Selin Ciğerci'yi çabuk unutan Gökhan Çıra, yeni bir aşka yelken açtı. Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Çıra, yeni sevgilisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınladı. Fotoğrafa sarı ve lacivert kalpler koyan Çıra'nın sevgilisinin fenomen Sedef Bekiroğlu olduğu iddia edildi.