Geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci'yle 2. kez boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgili buldu - Son Dakika
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Geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci'yle 2. kez boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgili buldu

14.09.2022 09:42

İki hafta önce trans Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan Gökhan Çıra hızlı davrandı. 26 yaşındaki eski futbolcu, sosyal medya hesabından sevgilisiyle bir fotoğrafını yayınlayarak ilişkisini duyurdu.

2019'da nikah masasına oturan fenomen Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, 16 Mayıs'ta ikinci kez nikah masasına oturdu. Ancak çiftin mutluluğu yine kısa sürdü ve evliliklerini ikinci kez bitirdi.

YİNE BOŞANDILAR

İkinci kez evlendikten kısa bir süre sonra ayrılık kararı alan çift, adli tatilin sona ermesiyle resmi olarak boşandı. İkinci kez boşanan ikili, yaptıkları açıklamada "Biliyorsunuz ki aylar önce yollarımızı dostça ayırmıştık ama adli tatil olduğu için resmi işlemler gerçekleşmemişti, bugün sonuçlandı" dedi.

2 hafta önce Selin Ciğerci'yle boşanan Gökhan Çıra, yeni aşka yelken açtı

GÖKHAN ÇIRA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Selin Ciğerci'yi çabuk unutan Gökhan Çıra, yeni bir aşka yelken açtı. Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Çıra, yeni sevgilisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınladı. Fotoğrafa sarı ve lacivert kalpler koyan Çıra'nın sevgilisinin fenomen Sedef Bekiroğlu olduğu iddia edildi.

2 hafta önce Selin Ciğerci'yle boşanan Gökhan Çıra, yeni aşka yelken açtı
2 hafta önce Selin Ciğerci'yle boşanan Gökhan Çıra, yeni aşka yelken açtı
2 hafta önce Selin Ciğerci'yle boşanan Gökhan Çıra, yeni aşka yelken açtı
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Son Dakika Magazin Geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci'yle 2. kez boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgili buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci'yle 2. kez boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgili buldu - Son Dakika
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