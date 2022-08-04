Eşinin Ölümüyle Zor Günler Geçiren Özgü Namal, Hayata Döndü! İşte Son Hali...

Ünlü oyuncu, önceki gün Ortakent'teki bir otelde çocuklarıyla ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı. Namal daha sonra ise çocuklarıyla plaja indi. Denize girmek yerine çocuklarıyla ilgilenen 43 yaşındaki oyuncu, ardından arkadaşlarıyla sahilde sohbet etti.

Kaynak: Snob Magazin

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