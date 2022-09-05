Mutlu evlilikleri magazin camiasında hayli takdir gören ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay çifti ikinci bebeklerini bekliyor. Şu sıralar yeniden hamilelik heyecanı yaşayan Kaya, sosyal medya hesabından büyüyen karnıyla ilk pozunu verdi.
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından düşük tansiyonla mücadele ettiğini söyleyen ve "Güzel şeyler geliyor" diyen Hazal Kaya'nın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. İlk olarak bebeğinin cinsiyetini açıklayan, Kaya kız bebek bekledikleri müjdesini vermişti.
Güzel oyuncu hamilelik pozunu paylaşarak, fotoğraf etiketinde kızının ismini de takipçileriyle paylaştı."Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor" Kaya, kızlarının ismini "Leyla" olarak açıkladı. Ünlü oyuncunun açıklaması sonrası Ali Atay'ın Leyla ile Mecnun dizisine atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları esprili paylaşımlar yaptı. Çiftin, Fikret Ali adında 3 yaşında oğulları var.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Hazal Kaya ikinci bebeğinin ismini duyurdu! Akıllara tek bir şey geldi - Son Dakika