76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı hayranlarını adeta şaşkına çevirdi

Türk müzik dünyasının sevilen sanatçıları arasında yer alan Ajda Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen genç görüntüsüyle adından söz ettiriyor. Pekkan son olarak 15-16 Eylül tarihleri arasında Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinde sahne aldı.

BELEDİYE BAŞKANI, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Sahneye çıkarak Çeşme halkına seslenen Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Ajda Pekkan'la sahnede hatıra fotoğrafı çekip sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımı gören herkes Pekkan'ın yüzüne odaklandı.

SON HALİ HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda fotoğraflarına filtre uygulayan 76 yaşındaki şarkıcının son hali ise hayranlarını bir hayli şaşırttı. Görünümüne özen gösteren Süperstar birçok kez estetik operasyonu geçirmişti.

İşte Pekkan'ın o fotoğrafı:







