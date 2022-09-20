76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı hayranlarını adeta şaşkına çevirdi - Son Dakika
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76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı hayranlarını adeta şaşkına çevirdi

20.09.2022 19:24
76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı hayranlarını adeta şaşkına çevirdi

76 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafını görenler inanmakta çok zorlandı. Görünümüne özen gösteren ve birçok kez estetik operasyonu geçiren Ajda Pekkan, genç görüntüsüyle takdir topluyordu.

Türk müzik dünyasının sevilen sanatçıları arasında yer alan Ajda Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen genç görüntüsüyle adından söz ettiriyor. Pekkan son olarak 15-16 Eylül tarihleri arasında Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinde sahne aldı.

BELEDİYE BAŞKANI, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Sahneye çıkarak Çeşme halkına seslenen Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Ajda Pekkan'la sahnede hatıra fotoğrafı çekip sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımı gören herkes Pekkan'ın yüzüne odaklandı.

SON HALİ HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda fotoğraflarına filtre uygulayan 76 yaşındaki şarkıcının son hali ise hayranlarını bir hayli şaşırttı. Görünümüne özen gösteren Süperstar birçok kez estetik operasyonu geçirmişti.

İşte Pekkan'ın o fotoğrafı:



YORUMLAR
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Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde sahneye çıkan Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı çok farklı çıktı Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde sahneye çıkan Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı çok farklı çıktı

Ajda Pekkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı hayranlarını adeta şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı hayranlarını adeta şaşkına çevirdi - Son Dakika
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