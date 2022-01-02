İlk bölümü yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, izleyicileri ikiye böldü

Bikiniyle kahve servis ederek servet kazanan genç kız: Bazen daha fazlasını istiyorlar

Dünya çapında ünlü eğlence programı olarak bilinen 'The Masked Singer'in Türkiye versiyonu dün akşam FOX TV ekranlarında başladı. Jüri kadrosunda Melis Sezen, Alican Yücesoy, Doğu Demirkol ve Eda Ece'nin olduğu yarışmanın sunuculuğunu ise Tansel Öngel yapıyor.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü isimlerin birbirinden ilginç kostümlerle şarkı söylediği Maske Kimsin Sen yarışması, ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü. "Maskekimsensen" ve "Foxtvhaddinibil" etiketiyle Twitter'da trend listesine giren yarışma için kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.

İzleyicilerin bir kısmı yarışma için "İhtiyacımın olduğu bir yarışma, bayıldım" yorumunu yaparken bir kısmı da "Bu ne saçmalık böyle? Sirke çevirdiniz ekranları" diyerek tepki gösterdi.

İşte yarışma için yapılan bazı yorumlar...