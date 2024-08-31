İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül - Son Dakika
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İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül

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Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Kördüğüm, Bir Zamanlar Çukurova, Doğduğun Ev Kaderindir, Siyah Beyaz Aşk ve Kuş Uçuşu gibi dizilerdeki başarılı performansıyla dünya çapında ün kazandı. İtalya'da düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görülen Çelikkol, ödülünü sevgilisi Natali Yarcan ile birlikte alacak.

31.08.2024 08:16
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Kördüğüm, Bir Zamanlar Çukurova, Doğduğun Ev Kaderindir, Siyah Beyaz Aşk ve Kuş Uçuşu gibi dizilerdeki başarılı performansıyla ünü dünya çapına yayılan İbrahim Çelikkol, İtalya'da ödül aldı.

ÖDÜLÜ ALMAYA SEVGİLİSİYLE GİTTİ

Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 22'ncisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Çelikkol ödülünü almak için bugün İtalya'ya gitti ve ödül töreni öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı. Bu ödülü alan ilk Türk erkek oyuncu olan Çelikkol, ödülünü yarın akşam Ca' Sagredo Hotel'de gerçekleştirilecek törende alacak. Yakışıklı oyuncu İtalya'ya bir süredir aşk yaşadığı Natali Yarcan ile giderek romantik bir poz vermeyi de ihmal etmedi.

İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol\'a İtalya\'dan ödül

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Son Dakika Magazin İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül - Son Dakika
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