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Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var - Son Dakika
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Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var

Oyuncu İlker Ayrık ve eşi Sanem Bağcı Ayrık, uzun zamandır hayalini kurdukları çiftliklerinde tarım, konaklama ve restoran hizmeti veriyor. Vaktinin büyük bir kısmını çiftlikte geçiren Ayrık, "Her şey güzel gidiyor. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" dedi.

Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
30.12.2023 - 14:29,  Güncelleme: 14:40
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Yılan Hikayesi, Tatlı Hayat, Yedi Numara, Geniş Aile ve Seksenler gibi dizilerin yanı sıra yarışma sunuculuğu da yapan İlker Ayrık, eşiyle birlikte geçtiğimiz sene çiftlik kurmuştu. Artık daha az projede yer alarak vaktinin çoğunu ailesiyle çiftlikte geçiren oyuncu,7 dönümlük bir arazide hem tarım, hem konaklama hem de restoran sektöründe hizmet veriyor.

11 KÖPEK, 2 EŞEK, KÜMES HAYVANLARI VE TAVŞANLARI VAR

Ünlü oyuncu katıldığı bir etkinlikte çiftlik hayatını anlattı. Sebzeden, meyveye çeşit çeşit mahsul yetiştiren Ayrık, "Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var. Hayko Cepkin'in de eşeği var. Eşekleri bir araya getireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Eşiyle birlikte büyük emek veren Ayrık, çiftliklerinde açık hava sineması ve caz konserleri organizasyonları da düzenliyor.
Ünlü oyuncu ve eşi çiftliklerinde aynı zamanda tavuk, ördek ve kaz besliyor. Bahçelerden toplanan taze ürünler, satılmak üzere pazarda yerini alıyor.

Ünlü oyuncu İlker Ayrık ve eşi çiftliklerindeki yeni hayatlarını anlattı
Ünlü oyuncu İlker Ayrık ve eşi çiftliklerindeki yeni hayatlarını anlattı
Ünlü oyuncu İlker Ayrık ve eşi çiftliklerindeki yeni hayatlarını anlattı
Ünlü oyuncu İlker Ayrık ve eşi çiftliklerindeki yeni hayatlarını anlattı
Ünlü oyuncu İlker Ayrık ve eşi çiftliklerindeki yeni hayatlarını anlattı
Kaynak: Magazinkolik
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