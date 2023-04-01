İlyas Salman siyasete girdi! TKP'den milletvekili adayı oldu: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım - Son Dakika
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İlyas Salman siyasete girdi! TKP'den milletvekili adayı oldu: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım

01.04.2023 15:21

Oyuncu ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman, Türkiye Komünist Partisi'nden İstanbul milletvekili adayı oldu. Adaylığını çektiği video ile ilan eden Salman, "Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!" şeklinde konuştu.

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler de ünlü isimleri taraflarına çekmeye çalışıyor. Son haber ise Yeşilçam efsanesi İlyas Salman'dan geldi.

TKP'DEN MİLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Salman Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) İstanbul milletvekili adayı oldu. TKP'nin sosyal medya hesabından, sanatçı İlyas Salman'ın adaylığını açıkladığı video paylaşıldı.

"HALKIN SOYTARISI OLACAĞIM"

Videoda adaylığını açıklayan Salman, " Descartes, bundan yüzlerce yıl önce 'İnsan düşünen hayvandır' demiş. Descartes, çok geç kalmış bir düşünür. 21. yüzyılda insan, seçmesini bilen bir hayvandır. Şöyle düşünüyorum: Dünyada en çirkin kokan şey, saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar, ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Bu seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!" ifadelerini kullandı.

İlyas Salman, TKP'den milletvekili adayı oldu: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım
YORUMLAR (6)
  • cemal aslan: Hah tamam. Soytarımız eksikti, o da gelmiş. Cevap Yaz 31 4 Yayından Kaldır
  • Filozof sn.: Bu ülkede insanlar ilyas salmanın yarısı kadar egitimli olsaydı şuan almanyadan çok daha ilerdeydik.ama malesef okumayan ilkel cahil bir toplumda bu gibi degerlerin yeri yok.size fesli gibiler yeterlidir. Cevap Yaz 5 14 Yayından Kaldır
  • Ercan Aral : Halkımıza değil,komünizme hizmet edersin,boş dalkavuk sefil zavallı bir sahsiyetsin. Cevap Yaz 21 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin İlyas Salman siyasete girdi! TKP'den milletvekili adayı oldu: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım - Son Dakika


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