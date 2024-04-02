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İnci Taneleri dizisi 2 hafta boyunca yayınlanmayacak - Son Dakika
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İnci Taneleri dizisi 2 hafta boyunca yayınlanmayacak

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Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, bu hafta ve Ramazan Bayramı nedeniyle 2 hafta boyunca yayınlanmayacak. Dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü yetişmediği için yayınlanmayacak ve gelecek hafta seyirciyle buluşması planlanan bölümü de Ramazan Bayramı nedeniyle olmayacak. Şenol Sönmez'in yönettiği dizinin senaryosunu ise Yılmaz Erdoğan yazıyor.

02.04.2024 07:23  Güncelleme: 07:38
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Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, 2 hafta boyunca yayınlanmayacak.

YENİ BÖLÜM YETİŞMEDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü yetişmediği için yayınlanmayacak. Dizinin gelecek hafta seyirciyle buluşması planlanan bölümü de Ramazan Bayramı nedeniyle olmayacak. Şenol Sönmez'in yönettiği dizinin aynı zamanda senaryosunu da Yılmaz Erdoğan yazıyor. Dizide pavyon dansçısı Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün danslarına Ramazan ayı boyunca yer verilmeme kararı alınmıştı.

İnci Taneleri dizisi, 2 hafta yayınlanmayacak
İnci Taneleri dizisi, 2 hafta yayınlanmayacak
İnci Taneleri dizisi, 2 hafta yayınlanmayacak
İnci Taneleri dizisi, 2 hafta yayınlanmayacak
İnci Taneleri dizisi, 2 hafta yayınlanmayacak
İnci Taneleri dizisi 2 hafta boyunca yayınlanmayacak

Ramazan Bayramı, Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İnci Taneleri dizisi 2 hafta boyunca yayınlanmayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnci Taneleri dizisi 2 hafta boyunca yayınlanmayacak - Son Dakika
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