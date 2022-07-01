İngiliz Şarkıcı Robbie Williams Ailesi ile İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz Şarkıcı Robbie Williams Ailesi ile İstanbul'da

01.07.2022 19:21
İngiliz Şarkıcı Robbie Williams Ailesi ile İstanbul'da

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, eşi Ayda Field ve çocukları ile İstanbul'a geldi. Türk yemeklerini tadan ve İstanbul'un tarihi yerlerini gezen Williams, geçtiğimiz yıl Bodrum'da tatil yapmıştı.

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams bu yıl da tatil için Türkiye'ye geldi. Eşi Ayda Field ve çocukları ile İstanbul'u ziyaret eden Williams, son birkaç yıldır Bodrum'a tatile geliyor.

48 yaşındaki müzisyenin eşi Ayda Field, sosyal medya hesabından İstanbul gezilerini paylaştı. Angels, Feel ve Somethin' Stupid gibi hit şarkılara sahip olan şarkıcı, ailesiyle Boğaz turuna çıktı.

BABASI TÜRK

'Türk Kahvaltısı' yazarak simit, Türk kahvesi ve kiraz paylaşımında bulunan Field'ın babası Türk, annesi ise Amerikalı. Çift, Yerebatan Sarnıcı'nda ise akşam yemeği yedi.

YORUMLAR
500
3 yıldır birçok kişiyi hedef almış! Yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitesinde paylaşan kadına yeni suç duyurusu 3 yıldır birçok kişiyi hedef almış! Yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitesinde paylaşan kadına yeni suç duyurusu İSTİB Başkanı Ali Kopuz, asgari ücrete yapılan artışı değerlendirdi Açıklaması İSTİB Başkanı Ali Kopuz, asgari ücrete yapılan artışı değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: Snob Magazin

Robbie Williams, Ayda Field, İstanbul, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İngiliz Şarkıcı Robbie Williams Ailesi ile İstanbul'da - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
19:01 Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:38 Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 19:29:14. #1.13#
SON DAKİKA: İngiliz Şarkıcı Robbie Williams Ailesi ile İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement