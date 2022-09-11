İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı - Son Dakika
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İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı

11.09.2022 11:36

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth geçtiğimiz gün İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında yaşamını yitirdi. Elizabeth'in ölümü sonrası elleriyle taht için yetiştirdiği oğlu Charles kral oldu. 3. Charles'ın kral olmasıyla kraliyette unvanlar değişti. Prens William Galler Prensi olurken, eşi düşes Kate Middleton da, kayınvalidesi Prenses Diana'nın Galler Prensesi unvanına sahip oldu.

3. Charles, dün resmi olarak kral ilan edildi. Tören öncesi üst düzey davetliler saraya giriş yaptı. Sarayın önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. St. James Sarayı'nda düzenlenen törene Charles'ın eşi Camilla ve oğlu William da katıldı. Yapılan duyuruda "Kraliçe öldü, çok yaşa Kral" denildi.

VELİAHTLIK YENİ UNVANLAR GETİRDİ

3. Charles'ın kral olmasıyla, Prens William veliaht konumuna geldi ve taht sırasında birinciliğe yükseldi. Veliahtlık, Prens William'a yeni unvanlar da getirdi.

Kraliyet'te dengeler değişti! Saray'ın gözde gelini kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı

KAYINVALİDESİNİN UNVANINI ALDI

İngiltere tahtının veliahtlarına verilen Galler Prensi unvanı, artık Prens William'ın. Eşi düşes Kate Middleton da, kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı ve Galler Prensesi oldu. Böylece Middleton, Düşeslikten Prensesliğe yükseldi.

Kraliyet'te dengeler değişti! Saray'ın gözde gelini kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
Kraliyet'te dengeler değişti! Saray'ın gözde gelini kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı
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III. Charles resmen Kral ilan edildi III. Charles resmen Kral ilan edildi Charles'ın İngiltere'nin yeni kralı olduğu resmen ilan edildi (2) Charles'ın İngiltere'nin yeni kralı olduğu resmen ilan edildi (2)

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Son Dakika Magazin İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Kraliyeti'nde değişim! Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı - Son Dakika
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