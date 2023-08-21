İpek Açar, evlatlık başvurusu yapmasına rağmen hamile olduğunu öğrendi - Son Dakika

İpek Açar, evlatlık başvurusu yapmasına rağmen hamile olduğunu öğrendi

İpek Açar, evlatlık başvurusu yapmasına rağmen hamile olduğunu öğrendi
Son Güncelleme: 21.08.2023 15:24

Kayahan'ın eşi İpek Açar, sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayacağını düşünerek evlatlık başvurusu yapmıştı. Ancak çift, başvurularının tamamlanmasını beklerken İpek Açar'ın hamile olduğunu öğrendi. Mutlu haberi alan çift, evlatlık başvurusunu geri çekmedi.

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile nikah masasına oturdu. Sağlık sorunlarından dolayı yeniden çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Açar'ın bebek beklediği ortaya çıktı.

EVLATLIK BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKMEDİLER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, daha önce verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzden bir kez daha çocuk sahibi olamam" diyen Açar, eşi Alper Kömürcü ile 3 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurdu. 3 yıldır prodesürlerin tamamlanmasını bekleyen çift aldığı bebek müjdesiyle şaşkına döndü. Birkaç ay önce Bodrum'a yerleşen ve sadece işleri için İstanbul'a gelen 45 yaşındaki sanatçı hamile olduğunu öğrendi. Büyük bir mutluluk yaşayan çift, hamilelik sürecini gözlerden uzak şekilde geçirmek istiyor. Çift aldıkları güzel haberin ardından evlatlık başvurusunu geri çekmedi.

Evlatlık başvurusu yapan İpek Açar, 5 aylık hamile
Evlatlık başvurusu yapan İpek Açar, 5 aylık hamile
Best Açar ve kızı
Evlatlık başvurusu yapan İpek Açar, 5 aylık hamile
Evlatlık başvurusu yapan İpek Açar, 5 aylık hamile
Evlatlık başvurusu yapan İpek Açar, 5 aylık hamile

Bebek, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İpek Açar, evlatlık başvurusu yapmasına rağmen hamile olduğunu öğrendi - Son Dakika


Son Dakika
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Nijer'deki darbe sonrası ECOWAS'ın askeri müdahale kararı almasına tepki: Doğru bulmuyorum
15:21 Allegri, Kenan Yıldız'ın saçlarından dert yandı
15:16 "Maç içinde 100 kere saçlarıyla oynadı" diyen Allegri, Kenan Yıldız için kararını verdi: Yarın kestirecek
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Nijer'deki darbe sonrası ECOWAS'ın askeri müdahale kararı almasına tepki: Doğru bulmuyorum
15:04 CHP'den "Mansur Yavaş'ın yerine alternatif aranıyor" iddialarına yanıt
15:00 Ankara'da Mansur Yavaş'ın yerine alternatif mi aranıyor? CHP'den iddialara yanıt
15:03 Açık öğretim fakültesi kayıt ücretlerine yüzde 90'ı aşan zam
14:55 Açık öğretim fakültesi kayıtlarına yüzde 90'ı aşan zam! İşte bölüm bölüm yeni ücretler
14:40 Erdoğan'dan başıboş sokak köpekleri konusunda net tavır: Avrupa'da nasıl çözüldüyse biz de aynısını yapacağız
14:27 Erdoğan'dan başıboş sokak köpekleri konusunda net tavır: Avrupa'da nasıl çözüldüyse biz de aynısını yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2023 15:31:07. #1.11#
SON DAKİKA: İpek Açar, evlatlık başvurusu yapmasına rağmen hamile olduğunu öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement