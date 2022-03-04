İranlı kadın yazardan Kırmızı Oda'ya dava: Hikayemi izinsiz kullandılar! Mitra'nın öyküsü, benim hayatımın hikayesi! - Son Dakika
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İranlı kadın yazardan Kırmızı Oda'ya dava: Hikayemi izinsiz kullandılar! Mitra'nın öyküsü, benim hayatımın hikayesi!

04.03.2022 08:52
İranlı kadın yazardan Kırmızı Oda'ya dava: Hikayemi izinsiz kullandılar! Mitra'nın öyküsü, benim hayatımın hikayesi!

İranlı yazar Shahzade N. İgual, Kırmızı Oda dizisine davası açtı. Melisa Aslı Pamuk'un canlandırdığı İranlı Mitra (Şehrazat)'ın hikayesinin çalıntı olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. İranlı yazar, anlatılanın esasında kendi hayat hikayesi olduğunu ifade etti.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, geçtiğimiz haftalarda 61. bölümüyle ekrana gelerek TV8'deki ekran macerasını noktaladı. İranlı yazar Shahzade N., Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan diziye dava açtı.

"DİZİDEKİ 8 BÖLÜMLÜK HİKAYE BENİM KİTABIMDAN"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İranlı yazar Shahzade N. İgual (Nilecem Elham Eftekhariniasr İgual) avukatı Şeyda Yıldırım vasıtasıyla İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu ve dizinin 35. bölümden itibaren yayınlanan İranlı Mitra'nın (Öteki adıyla Şehrazat) 8 bölümlük hikayesinin kendi hayat hikayesini anlattığı " Tahran'ın Kırmızı Sirenleri" adlı kitabından alındığını öne sürdü.

İranlı yazar Shahzade İgual, hikayesinin çalındığını söyleyerek Kırmızı Oda'ya dava açtı
Kırmızı Oda

100 BİN TL'LİK MADDİ TAZMİNAT

İranlı yazar OGM Prodüksiyon ve Medya Hizmetleri A.Ş ve TV8'e açtığı dava kapsamında öncelikle dizinin 35-36-37-38-39-40-41-42. bölümlerin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasının, televizyon, dijital, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet kanalları, sosyal medya ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının durdurulması talep etti ve 100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istedi.

İranlı yazar Shahzade İgual, hikayesinin çalındığını söyleyerek Kırmızı Oda'ya dava açtı
İranlı kadın yazardan Kırmızı Oda'ya dava: Hikayemi izinsiz kullandılar! Mitra'nın öyküsü, benim hayatımın hikayesi!
YORUMLAR
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Gülseren Budayıcıoğlu, Türk Lirası, Binnur Kaya, Şehrazat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İranlı kadın yazardan Kırmızı Oda'ya dava: Hikayemi izinsiz kullandılar! Mitra'nın öyküsü, benim hayatımın hikayesi! - Son Dakika


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