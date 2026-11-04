İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! Aralık ayında nikah masasına oturacak - Son Dakika
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İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! Aralık ayında nikah masasına oturacak

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İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! Aralık ayında nikah masasına oturacak
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Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu ile evlilik planlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Daha önce "Bu yıl bitmeden artık o imzayı atmazsan beni unut!" sözleriyle evlilik isteğini dile getiren Derici, nikah için aralık ayını işaret etti.

Özel hayatıyla sık sık magazin basınında yer alan İrem Derici, Melih Kunukçu ile ilişkisini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Daha önce evlilik konusundaki sabırsızlığını esprili bir dille anlatan şarkıcı, bu kez nikahın gerçekleşmesini planladıkları ayı paylaştı.

"YA İMZAYI AT YA BENİ UNUT" DEMİŞTİ

İrem Derici, daha önce katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlarken sevgilisi Melih Kunukçu'ya seslenmişti. Ünlü şarkıcı, "Şu an maç izliyor ama sevgilime buradan sesleniyorum. Bu yıl bitmeden artık o imzayı atmazsan beni unut!" ifadelerini kullanmıştı.

İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! <a class='keyword-sd' href='/aralik/' title='Aralık'>Aralık</a> ayında nikah masasına oturacak

EVLİLİK İÇİN ARALIK AYINI İŞARET ETTİ

Evlilik planları merak edilen Derici, nikah için aralık ayını işaret etti. Böylece şarkıcının daha önce yıl sonuna kadar evlenmek istediğini dile getirmesinin ardından çiftin planladığı tarih de netleşmeye başladı.

Nikahın kesin gününe ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! Aralık ayında nikah masasına oturacak

EVLİLİK PLANLARI DAHA ÖNCE DE DEĞİŞMİŞTİ

Şubat ayında nişanlanan çift, daha önce de evlilik planlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kunukçu, eylül ayında yaptığı açıklamada düğün için kesin bir tarih belirlemediklerini, 2027'yi düşündüklerini ancak nikahın 2026'ya çekilebileceğini söylemişti.

Derici'nin aralık ayına ilişkin son açıklamasıyla birlikte çiftin evlilik hazırlıkları yeniden magazin gündemine taşındı.

İrem DericiMagazinEvlilikAralıkSon Dakika

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