2016 yılında 3'üncü eşi Dilek Birgen'den boşanan 78 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Birgen, 2019'da Ukrayna'nın tescilli güzellerinden model Diana Osypenko ile aşk yaşamaya başladı.
İkilinin bir süreden bu yana iyi giden ilişkileri evlilikle taçlandı. Birgen'in romantik teklifinin ardından çift bugün dünyaevine girdi.
Birgen ve Diana Osypenko arasında Bodrum'da düzenlenen sade düğün törenine çiftin yakınları katıldı. 78 yaşındaki Birgen'le yeni eşi arasında 45 yaş bulunuyor.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi - Son Dakika