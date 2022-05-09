İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi - Son Dakika
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İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi

09.05.2022 17:56
İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi

Sultan Abdülmecit döneminin Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın torunlarından biri olan iş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli Diana Osypenk ile evlendi.

2016 yılında 3'üncü eşi Dilek Birgen'den boşanan 78 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Birgen, 2019'da Ukrayna'nın tescilli güzellerinden model Diana Osypenko ile aşk yaşamaya başladı.

İLİŞKİLERİ EVLİLİK İLE TAÇLANDI

İkilinin bir süreden bu yana iyi giden ilişkileri evlilikle taçlandı. Birgen'in romantik teklifinin ardından çift bugün dünyaevine girdi.

78 yaşındaki iş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna güzeli ile evlendi

AİLE DOSTLARI KATILDI

Birgen ve Diana Osypenko arasında Bodrum'da düzenlenen sade düğün törenine çiftin yakınları katıldı. 78 yaşındaki Birgen'le yeni eşi arasında 45 yaş bulunuyor.

78 yaşındaki iş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna güzeli ile evlendi
Çift, uzun süreden bu yana mutlu bir birliktelik yaşıyordu(Soldan ikinci ve üçüncü sıradalar)
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Ukrayna, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi - Son Dakika
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