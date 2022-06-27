Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı at Gazi Koşusu'nda 2. oldu! Sahibine 287 bin lira kazandırdı...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu'nda jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan 2.31.04 dereceyle birinciliği elde etti. Yarışta ikinciliği Müslüm Çelik'in jokeyliğini yaptığı, sanatçı Işın Karaca'nın yetiştirdiği 21 numara ile yarışan "Mucize Kız", üçüncülüğü Gökhan Kocakaya ile 17 numaralı Sigoş ve dördüncülüğü Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı 11 numaralı Final Dance aldı.

"DÜNYANIN DÖRT YANINDAN TAŞIDIĞIM VİTAMİNLER HELAL OLSUN"

Yetiştiricisi olduğu atın başarısıyla onurlanan Işın Karaca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu ve 96.sı gerçekleşen Gazi Koşusu'nda 2. olmak bir yetiştirici olarak onurdur. Senin için dünyanın dört bir yanından taşıdığım vitaminler helal olsun kızım" ifadelerini kullandı.

287 BİN TL KAZANDIRDI

Magazinkolik'te yer alan habere göre, Işın Karaca'nın boşandığı eşi Tuğrul Odabaş ile birlikte yetiştiricisi olduğu Mucize Kız'ın resmi kayıtları ve yetiştiricilik ikramiyesinin bilgileri de açıklandı. Yarışı ikinci olarak tamamlayan Mucize Kız, sahibine 287 bin 500 TL kazandırdı.