Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı at Gazi Koşusu'nda 2. oldu! Sahibine 287 bin lira kazandırdı... - Son Dakika
Üye Girişi

Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı at Gazi Koşusu'nda 2. oldu! Sahibine 287 bin lira kazandırdı...

27.06.2022 14:49

Işın Karaca'nın eski eşiyle birlikte yetiştiricisi olduğu "Mucize Kız" isimli at, Gazi Koşusu'nda yarıştı. Yarışı 2.sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Mucize Kız, sahibine 287 bin TL kazandırdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu'nda jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan 2.31.04 dereceyle birinciliği elde etti. Yarışta ikinciliği Müslüm Çelik'in jokeyliğini yaptığı, sanatçı Işın Karaca'nın yetiştirdiği 21 numara ile yarışan "Mucize Kız", üçüncülüğü Gökhan Kocakaya ile 17 numaralı Sigoş ve dördüncülüğü Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı 11 numaralı Final Dance aldı.

"DÜNYANIN DÖRT YANINDAN TAŞIDIĞIM VİTAMİNLER HELAL OLSUN"

Yetiştiricisi olduğu atın başarısıyla onurlanan Işın Karaca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu ve 96.sı gerçekleşen Gazi Koşusu'nda 2. olmak bir yetiştirici olarak onurdur. Senin için dünyanın dört bir yanından taşıdığım vitaminler helal olsun kızım" ifadelerini kullandı.

Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı Mucize Kız isimli at, Gazi Koşusu'nda 2. oldu

287 BİN TL KAZANDIRDI

Magazinkolik'te yer alan habere göre, Işın Karaca'nın boşandığı eşi Tuğrul Odabaş ile birlikte yetiştiricisi olduğu Mucize Kız'ın resmi kayıtları ve yetiştiricilik ikramiyesinin bilgileri de açıklandı. Yarışı ikinci olarak tamamlayan Mucize Kız, sahibine 287 bin 500 TL kazandırdı.

Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı Mucize Kız isimli at, Gazi Koşusu'nda 2. oldu
Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı Mucize Kız isimli at, Gazi Koşusu'nda 2. oldu
YORUMLAR
500
96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu! 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
Kaynak: Magazinkolik

Gazi Koşusu, Işın Karaca, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı at Gazi Koşusu'nda 2. oldu! Sahibine 287 bin lira kazandırdı... - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.

Son Dakika
14:49 Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı at Gazi Koşusu'nda 2. oldu! Sahibine 287 bin lira kazandırdı...
14:46 Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruktan atmasıyla ilgili HDP'den açıklama: Elini refleks olarak kaldırdı
14:30 Eski Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat, konuğu canlı yayında sandalyeden düşünce kahkahasına engel olamadı
14:25 Vatandaşın gözü temmuz zammında! İşte ekonomistlerin üzerinde durduğu 3 formül
14:23 Aslı Enver, siyah bikinisiyle iskeleye uzanarak poz verdi!
14:16 TRT muhabiri, sel haberi sunduğu esnada rögara düştü! O anlar canlı yayında ekranlara geldi
14:03 Yılda 4 milyon haneye nefes aldıracak! Erdoğan'ın açıkladığı Aile destek programına başvurular bugün başlıyor
13:40 Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur
13:10 Kılıçdaroğlu'ndan Türk Ocakları'nın İslam dünyası sempozyumunda Karl Marx sözleri: Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 15:02:24. #1.11#
SON DAKİKA: Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı at Gazi Koşusu'nda 2. oldu! Sahibine 287 bin lira kazandırdı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement