Işın Karaca photoshoplu pozları takipçilerini ikiye böldü

Fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Işın Karaca, son dönemde yaşadığı büyük kilo kaybı ile gündeme oturdu. Altın rengi kostümüyle tahtta verdiği pozlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" diyerek yeni şarkısının tarihini duyuran sanatçı, hem hayranlarını heyecanlandırdı hem de takipçilerini ikiye böldü. Işın Karaca, sosyal medya hesabından "23.01.2026 #Newalbum 25. Yıl Özel Hit VS Hit The Remix's" Müjdesini verdiği yeni albümü ile ilgili görüşler ayrıldı. Kimi takipçileri sanatçının son halini çok beğenirken, bazıları ise fotoğrafların aşırı photoshoplu ve gerçeklikten uzak olduğunu düşündü.

Sanatçının fit görüntüsünü alkışlayanlar yeni albümünü sabırsızlıkla beklediklerini dile getirirken, bazı takipçileri ise bu pozlarına "Vurmuş shopun dibine, yüzünüze ne oldu?" gibi yorumlar yaptı.

IŞIN KARACA, 130 KİLODAN 59 KİLOYA DÜŞTÜ

Bir süre önce 130 kilodan 59 kiloya düşen Karaca, zayıflama sırlarını hayranlarıyla paylaştı. "Tek öğün besleniyorum, eşim Can da 20 kilo verdi. Çok acıkınca dişlerimi fırçalıyorum, bu hemen acıkmamı kesiyor" dedi.