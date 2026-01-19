Işın Karaca photoshoplu pozları takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Işın Karaca photoshoplu pozları takipçilerini ikiye böldü

Işın Karaca photoshoplu pozları takipçilerini ikiye böldü
19.01.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Işın Karaca, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla fit görünümünü sergiledi ve büyük kilo kaybını duyurdu. Ayrıca, 23.01.2026 tarihinde yeni albümünün çıkacağını müjdeledi. Bir süre önce 130 kilodan 59 kiloya düşen Karaca, zayıflama sırlarını da paylaştı. Yeni albümü ile ilgili görüşler ise ayrıldı. Kimi takipçileri sanatçının son halini beğenirken, bazıları fotoğrafların aşırı photoshoplu olduğunu düşündü.

Fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Işın Karaca, son dönemde yaşadığı büyük kilo kaybı ile gündeme oturdu. Altın rengi kostümüyle tahtta verdiği pozlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" diyerek yeni şarkısının tarihini duyuran sanatçı, hem hayranlarını heyecanlandırdı hem de takipçilerini ikiye böldü. Işın Karaca, sosyal medya hesabından "23.01.2026 #Newalbum 25. Yıl Özel Hit VS Hit The Remix's" Müjdesini verdiği yeni albümü ile ilgili görüşler ayrıldı. Kimi takipçileri sanatçının son halini çok beğenirken, bazıları ise fotoğrafların aşırı photoshoplu ve gerçeklikten uzak olduğunu düşündü.

Işın Karaca'nın photoshoplu pozları takipçilerini ikiye böldü

Sanatçının fit görüntüsünü alkışlayanlar yeni albümünü sabırsızlıkla beklediklerini dile getirirken, bazı takipçileri ise bu pozlarına "Vurmuş shopun dibine, yüzünüze ne oldu?" gibi yorumlar yaptı.

IŞIN KARACA, 130 KİLODAN 59 KİLOYA DÜŞTÜ

Bir süre önce 130 kilodan 59 kiloya düşen Karaca, zayıflama sırlarını hayranlarıyla paylaştı. "Tek öğün besleniyorum, eşim Can da 20 kilo verdi. Çok acıkınca dişlerimi fırçalıyorum, bu hemen acıkmamı kesiyor" dedi.

Işın Karaca, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Işın Karaca photoshoplu pozları takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Mucize kurtuluş Yara almadan kurtuldular Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
Tekne faciası Ölü ve yaralılar var Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’de bu sezon bir ilk Süper Lig'de bu sezon bir ilk
Görüşmeler başladı Edin Dzeko geri dönebilir Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

17:05
Hemen telefona sarıldı Arda Güler’den Yiğit Efe’ye destek
Hemen telefona sarıldı! Arda Güler'den Yiğit Efe'ye destek
16:50
Kabine toplantısı başladı Masada kritik konu başlıkları var
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 17:18:11. #7.11#
SON DAKİKA: Işın Karaca photoshoplu pozları takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.