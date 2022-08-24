Medya dünyasını çalkalayan haber! Sunucu ve YouTuber Fatih Portakal çiftliğinden geri mi dönüyor? - Son Dakika
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Medya dünyasını çalkalayan haber! Sunucu ve YouTuber Fatih Portakal çiftliğinden geri mi dönüyor?

24.08.2022 13:56
Medya dünyasını çalkalayan haber! Sunucu ve YouTuber Fatih Portakal çiftliğinden geri mi dönüyor?

Muhaliflerin fenomen isimleri Halk TV'de mi toplanıyor? İsmail Küçükkaya'nın ardından sunucu ve YouTuber Fatih Portakal'ın da Halk TV ile anlaşarak izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlandığı öne sürüldü. Uzun bir süredir İzmir'deki çiftliğinden Youtube yayınları yapmayı da bırakan Fatih Portakal, ekranlara geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin ne dedi? İşte yanıtı...

Tarihi seçimlere aylar kala iktidar ve altılı masa çok yoğun günler yaşıyor. Son olarak Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, 10 yıldır FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicilerin karşısına çıkan İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye transfer olduğunu açıkladı.

Bu transfer haberinin ardından medya kulisleri yeni bir iddia ile çalkalanmaya başladı.

FATİH PORTAKAL DA MI HALK TV'YE GEÇİYOR?

Bir dönem FOX TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal'ın da Cafer Mahiroğlu ile temasta olduğu ve Halk TV'nin kadrosuna katılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Sabah kuşağında İsmail Küçükkaya, akşam kuşağındaysa Fatih Portakal FOX TV'yi muhalifler için görünür kıldı.

"KLASİK 'TIK YAPILSIN' HABERLERİ"

İddialara cevap veren Portakal sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İnternete girdim. Gitti gidiyor haberleri. Benim bir yere gittiğim filan yok. Halimden memnunum. "Onla görüşüyor, oraya gidiyor" diye yazılanlar medyanın klasik 'tık yapılsın' haberleri. Olursa da ilk ben duyururum merak etmeyin. Not: son cümleye de bir anlam yüklemeyin lütfen..."

Medya dünyasını çalkalayan haber! Sunucu ve YouTuber Fatih Portakal çiftliğinden geri mi dönüyor?

"ANA HABER DÖNEMİNİ BİTİRDİM AMA..."

Fatih Portakal, geçtiğimiz yıl herhangi bir kurumda çalışıp çalışmayacağına dair soruya şu yanıtı vermişti:

"Ben kendi şartlarımla giderim. Eğer böyle bir şirket varsa, kendi şartlarımı koyarım, kabul ederse çıkarım. Ana haber dönemini bitirdim ama karşılıklı sorgulamaya dair bir sohbet programı olabilir, ama benim şartlarımla"

Medya dünyasını çalkalayan haber! Sunucu ve YouTuber Fatih Portakal çiftliğinden geri mi dönüyor?

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal (2 Şubat 1968, Nazilli), Türk, sunucu ve YouTuber.

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı. 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurt dışına yerleşmesi gerekince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başladı. Ayrıca Fatih Portakal ile Türkiye'nin Trendleri adlı programı da sunmuştur.

Aydınlı sunucu, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülüne layık görülmüştür. Aynı ödülü 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde de almıştır. 2020 yılında ise FOX Ana Haber'deki Fatih Portakal ile FOX Ana Haber programından ayrıldığını duyurmuştur. Günümüzde; kendine ait olan Fatih Portakal adlı YouTube kanalında gündemi değerlendiren içerikler üretmektedir, güncel olayları değerlendirmektedir.

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Kaynak: Snob Magazin

İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Medya dünyasını çalkalayan haber! Sunucu ve YouTuber Fatih Portakal çiftliğinden geri mi dönüyor? - Son Dakika

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