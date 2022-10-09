Erkek arkadaşının kullandığı otomobil nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Erkek arkadaşının kullandığı otomobil nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra yaşamını yitirdi

09.10.2022 14:18

Erkek arkadaşının kullandığı otomobille trafik kazası geçiren İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra'nın cesedi göle uçan otomobilden çıktı. Sağ kurtulan sevgilisi ise gözaltında.

İspanya genç oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra'nın trajik ölümüyle sarsıldı.

ARAÇ TERS OLARA SUYA GÖMÜLDÜ

Henüz gençliğinin baharında olan oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra ve sevgilisi Cotobade'deki Almofrei Nehri'ne uçtu. Araç ters olarak suya gömülürken otomobili kullanan sevgilisi kurtulurken ünlü oyuncu hayatını kaybetti.

Aracı nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti

SEVGİLİSİ CİNAYETLE SUÇLANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlarken kazadan kurtulan ve ehliyeti olmayan Guerra'nın sevgilisi ise cinayetle suçlanıyor.

Aracı nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti

TAZİYE MESAJI YAYINLADILAR

Genç oyuncun ölüm haberinin ardından Aktörler ve Aktrisler Birliği taziye mesajı yayınladı: "Aktrisin ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Huzur içinde yatsın."

Aracı nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti
Aracı nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti
Aracı nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Beatriz Alvarez-Guerra... TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ, SEVGİLİSİ CİNAYETLE SUÇLANIYOR! Beatriz Alvarez-Guerra... TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ, SEVGİLİSİ CİNAYETLE SUÇLANIYOR! Son Dakika | İspanya'da binlerce itfaiyeci çalışma haklarının iyileştirilmesi talebiyle meclise yürüdü Son Dakika | İspanya'da binlerce itfaiyeci çalışma haklarının iyileştirilmesi talebiyle meclise yürüdü

İspanya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erkek arkadaşının kullandığı otomobil nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:55 EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı
14:41 Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yarın toplanacak kabinede sunum yapacak
14:34 Hamit Altıntop, EURO 2024 kurası sonrası o konuya dikkat çekti: Bizim için önemli
14:27 28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürütülmesini emri vermişti! Korgeneral İzzettin İyigün öldü
14:19 TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi milli takımın EURO 2024 kurasını değerlendirdi: Allah'a şükür
14:18 Erkek arkadaşının kullandığı otomobil nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra yaşamını yitirdi
13:56 Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış
13:44 Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye sözlerine ilişkin dikkat çeken açıklama: Toplantı için yer temin edebilebiriz
13:44 Türkiye'nin EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oldu! Dev takımlardan sıyrıldık
13:43 Estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Taha Duymaz'ın şarkısına eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 15:05:33. #1.12#
SON DAKİKA: Erkek arkadaşının kullandığı otomobil nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement