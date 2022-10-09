İspanya genç oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra'nın trajik ölümüyle sarsıldı.
Henüz gençliğinin baharında olan oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra ve sevgilisi Cotobade'deki Almofrei Nehri'ne uçtu. Araç ters olarak suya gömülürken otomobili kullanan sevgilisi kurtulurken ünlü oyuncu hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlarken kazadan kurtulan ve ehliyeti olmayan Guerra'nın sevgilisi ise cinayetle suçlanıyor.
Genç oyuncun ölüm haberinin ardından Aktörler ve Aktrisler Birliği taziye mesajı yayınladı: "Aktrisin ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Huzur içinde yatsın."
Son Dakika › Magazin › Erkek arkadaşının kullandığı otomobil nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra yaşamını yitirdi - Son Dakika