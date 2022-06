İstanbul'da Nick Mason Rüzgarı!

BKM ve Pozitif organizasyonu ile Türkiye'deki ilk konserini veren, Pink Floyd'undavullarına büyüsünü katan efsanevi bateristi Nick Mason'ın grubu Nick Mason's Saucerful of Secrets, 6 Haziran akşamı Volkswagen Arena'yı dolduran müzikseverlere unutamayacakları bir akşam yaşattı.

MÜZİK ZİYAFETİ SUNDULAR

Pink Floyd şarkılarının hep bir ağızdan söylendiği gecede Nick Mason's Saucerful of Secrets, Pink Floyd'un ilk albümünden, 1972 tarihli Obscured by Clouds albümüne kadar şarkılarla birlikte ilk kez "Echoes" parçasını da bu konserde çaldı.

Konserin açılışını "Days" parçasıyla yapan grup konser için hazırladığı repertuarda "Arnold", "Emily", "Astronomy", "Bike", "Saucerful", "Burning Bridges", "Remember Days", "Fearless", "Childhoods End", "If/ Atom/ If" gibi sevilen parçalarına yer verdi. Nick Mason's Saucerful of Secrets, toplamda 18 şarkı ile katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşattı.

Grup Konser Öncesi Istanbulda Tarihi Yerleri Ziyaret Etti

Verdikleri her röportajda Istanbul konseri için çok heyecanlandıklarını her fırsatta dile getiren Nick Mason's Saucerful Of Secrets grup üyeleri Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris ve Dom Beken ; konser öncesi Istanbul'da tarihi yerleri gezerek Ayasofya'dan da Instagram hesaplarından paylaşım yaparak, fotoğraflar paylaştı.