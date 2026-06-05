İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali - Son Dakika
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İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

05.06.2026 11:34
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"Fuhuşa aracılık" suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen Mükremin Gezgin, cezaevi çıkışında uzayan sakal ve bıyıklarıyla dikkat çekti. Mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddeden ve hesabına gelen paranın fuhuş geliri değil "harçlık" olduğunu savunan fenomen, yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

"Fuhuşa teşvik" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Cezaevi çıkışında sakal ve bıyıklarının uzadığı görülen Gezgin’in neşeli halleri dikkat çekti.

"FUHUŞA ARACILIK YAPMADIM"

İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mükremin Gezgin ve avukatları katıldı. Mahkemedeki savunmasında suçlamaları kesin bir dille reddeden Gezgin, dosyada adı geçen Baki Z. ile aralarında geçen telefon trafiğini şu sözlerle anlattı: "Baki Z.’yi bir balıkçı restoranında tesadüfen gördüm. Kendisinden hoşlandım ve konuşmaya başladık. Ben TikTok’ta tanınan biriyim. Arkadaşım 'Masal' (Onur B.) ile çektiğim videoyu görmüş. Beni arayıp 'Yanında güzel biri var, bana ayarla' dedi. Ben de Baki’nin bilmediği diğer numaramdan kendimi 'Masal' olarak tanıtarak ona mesaj attım. Durumu fark edince konuşma kapandı. Bana sadece bir kez 1.500 TL harçlık gönderdi. Kesinlikle fuhuşa aracılık yapmadım. Paylaşımlarım halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedi. Ben kadınlar matinesi yaparım, sosyal medya ile ilgilenirim. Suçsuzum, beraatimi isterim."

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

YURT DIŞI YASAĞI VE İMZA ŞARTI

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti; Mükremin Gezgin’in tutuklulukta geçirdiği süreyi, ifadelerin tamamlanmış olmasını ve delilleri karartma şüphesinin bulunmamasını gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Fenomen hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

DURUŞMA EKİM AYINA ERTELENDİ

Mahkeme, dosyada adı geçen Baki Z.'nin bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 8 Ekim tarihine erteledi. Cezaevinden çıkan Gezgin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından özgürlüğüne kavuştu.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali - Son Dakika
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