Sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın'ın mezarındaki detay dikkat çekti - Son Dakika
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Sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın'ın mezarındaki detay dikkat çekti

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Vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedilen Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın'ın mezar yeri görüntülendi. Usta yönetmen Nejat Saydam'ın mezarının hemen yanına defnedilen Akın'ın mezarındaki detay ise dikkatlerden kaçmadı.

25.03.2025 10:08
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Uzun süredir sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku nedeniyle tedavi gören, Türk sinemasının tarihine geçmiş oyuncularından Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. Akın'ın hayatını kaybettiği kimseye haber verilmedi. Cenazesi, sessiz sedasız şekilde, sadece ailesinin katılımıyla Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

EŞİ AÇIKLAMA YAPTI

Eşi Sönmez Köksal, defin işleminin tamamlanmasından sonra yaptığı açıklamada "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun..." ifadelerine yer verdi.

İşte sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın'ın mezarı

HAYRANLARI DURUMU GARİPSEDİ

Filiz Akın gibi bir oyuncunun cenazesinin sessiz sedasız defnedilmesi, hayranları tarafından bir hayli garipsendi. Sosyal medyada; Akın'ın cenazesinin neden sessiz sedasız defnedildiğine ilişkin sorular soruldu, yorumlar yapıldı.

İşte sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın'ın mezarı

ŞAŞAALI BİR YAŞAMDAN HEP UZAK DURDU

Filiz Akın'ın hayat görüşü, yaşam biçimi nasılsa cenazesi de öyle defnedildi. Tüm şöhretine rağmen hayatı boyunca şaşaalı bir yaşamdan uzak duran, hayatını sade bir şekilde yaşayan Akın'ın hayattaki en büyük korkularından biri, başkalarına yük olmaktı.

İşte sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın'ın mezarı

MEZARI GÖRÜNTÜLENDİ

Usta oyuncunun mezar yerindeki bir ayrıntı dikkat çekti. Akın'ın mezarı; oyunculuk kariyerinin başlarında kamera karşısına geçtiği 'Beyaz Güvercin', 'Sözde Kızlar' ile ileriki yıllarda rol aldığı 'Zambaklar Açarken'in yönetmeni Nejat Saydam'ın mezarının hemen yanında...

Sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın'ın mezarındaki detay dikkat çekti

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanan Filiz Akın'ın ziyaretçi akınına uğrayan mezarındaki bir ayrıntı dikkat çekti. Siyah granit taştan hazırlanan mezarın üzeri papatyalarla kaplandı. 1960'ların başında yükselen bir yıldız olduğunda, genç ve taze güzelliği nedeniyle "Papatya" olarak anılmaya başladı Filiz Akın... Özellikle "Papatya" (1964) filmi, bu lakabın yerleşmesine neden oldu. Filmdeki doğal, romantik ve genç kız karakteriyle özdeşleşti. Dönemin basını ve hayranları, onu bu isimle çağırarak bir "simge isim" yarattı. Hatta film afişlerinde bile "Papatya Filiz Akın" ibaresi kullanıldı.

Sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın\'ın mezarındaki detay dikkat çekti

Kültür Sanat, Filiz Akın, Yönetmen, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın'ın mezarındaki detay dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 2025:
    RABBİM ganiy ganiy RAHMET eylesin mekanın Firdevs cenneti olsun inşallah güzel yürekli insan 104 1 Yanıtla
  • setutk iyi:
    Allah rahmet eylesin 37 0 Yanıtla
  • astragan:
    Nasıl ölürsek öyle dirileceğiz, yok olup gideceğiz sanmayalım. 3 gün için yaratılmadı sonsuzluğu kavrayan insan. 26 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Mezar taşı yokmu ? Benmi göremedim. 17 4 Yanıtla
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