Sessiz sedasız defnedilen Filiz Akın\'ın mezarındaki detay dikkat çekti

Uzun süredir sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku nedeniyle tedavi gören, Türk sinemasının tarihine geçmiş oyuncularından Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti. Akın'ın hayatını kaybettiği kimseye haber verilmedi. Cenazesi, sessiz sedasız şekilde, sadece ailesinin katılımıyla Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

EŞİ AÇIKLAMA YAPTI

Eşi Sönmez Köksal, defin işleminin tamamlanmasından sonra yaptığı açıklamada "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun..." ifadelerine yer verdi.

HAYRANLARI DURUMU GARİPSEDİ

Filiz Akın gibi bir oyuncunun cenazesinin sessiz sedasız defnedilmesi, hayranları tarafından bir hayli garipsendi. Sosyal medyada; Akın'ın cenazesinin neden sessiz sedasız defnedildiğine ilişkin sorular soruldu, yorumlar yapıldı.

ŞAŞAALI BİR YAŞAMDAN HEP UZAK DURDU

Filiz Akın'ın hayat görüşü, yaşam biçimi nasılsa cenazesi de öyle defnedildi. Tüm şöhretine rağmen hayatı boyunca şaşaalı bir yaşamdan uzak duran, hayatını sade bir şekilde yaşayan Akın'ın hayattaki en büyük korkularından biri, başkalarına yük olmaktı.

MEZARI GÖRÜNTÜLENDİ

Usta oyuncunun mezar yerindeki bir ayrıntı dikkat çekti. Akın'ın mezarı; oyunculuk kariyerinin başlarında kamera karşısına geçtiği 'Beyaz Güvercin', 'Sözde Kızlar' ile ileriki yıllarda rol aldığı 'Zambaklar Açarken'in yönetmeni Nejat Saydam'ın mezarının hemen yanında...

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlanan Filiz Akın'ın ziyaretçi akınına uğrayan mezarındaki bir ayrıntı dikkat çekti. Siyah granit taştan hazırlanan mezarın üzeri papatyalarla kaplandı. 1960'ların başında yükselen bir yıldız olduğunda, genç ve taze güzelliği nedeniyle "Papatya" olarak anılmaya başladı Filiz Akın... Özellikle "Papatya" (1964) filmi, bu lakabın yerleşmesine neden oldu. Filmdeki doğal, romantik ve genç kız karakteriyle özdeşleşti. Dönemin basını ve hayranları, onu bu isimle çağırarak bir "simge isim" yarattı. Hatta film afişlerinde bile "Papatya Filiz Akın" ibaresi kullanıldı.