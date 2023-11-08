İşte Tayyar-Özlem çiftini hedefe koyan paylaşımları

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hakkındaki iddialar nedeniyle tutuklanmasından sonra gözler bu kez de sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz'e çevrildi. Lüks hayatlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Öz çiftini hedefe koyan paylaşım ise "1 ton altın bekliyoruz" dediği video oldu.

GÖZLER TAYYAR-ÖZLEM ÖZ ÇİFTİNE ÇEVRİLDİ

Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken ve sonrasında haklarında kara para aklama soruşturması başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler şimdi de Özlem Öz ve Dr. Tayyar Öz çiftine çevrildi.

ALTIN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Şaşaalı hayatlarıyla dikkat çeken Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti, gösterişli paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. Güzellik merkezleri bulunan ve kendilerine ait ürünler satan Öz çifti, son günlerde altın videosuyla gündemde.

"60 KİLO DAHA EKLE, BENİM KİLOM KADAR ALTIN"

Videoda gönderilen altınlara şaşıran Özlem Öz, "Ay bunlar ne böyle, bayıldık biz hediyelere... Yalnız Lina'nın kilosu kadar göndermişsin, 60 kilo daha ekle, benim kilom kadar altın... 1 ton altın bekliyoruz" diyor.