"İstenmeyen gelin" Hadise, sevgilisinin kardeşinin nişanına çiçek gönderdi

Kaan Yıldırım'la ayrıldıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Hadise'nin Dinçerler ailesinde istenmediği iddiaları şok konuşulmuştu. Bu iddialar sıcaklığını korurken, ünlü şarkıcıdan dikkat çeken bir hamle geldi. Hadise, iş insanının kardeşi Tuğba Dinçerler'in nişanına çiçek gönderdi.

NİŞAN TÖRENİNE KATILMADI

Tuğba Dinçerler'in Ozan Uçar'la nişan törenine Hadise'nin çiçeği dikkat çekti. Hadise, müstakbel görümcesine mutluluklar diledi. Hadise'nin tüm ailenin katıldığı nişan törenine gitmezken, çiçek göndermesiyle ise 'İstenmeyen gelin' iddiaları yalanlanmış oldu. Dinçerler, annesiyle çektirdiği fotoğrafın hemen arkasında sevgilisi Hadise'nin gönderdiği çiçeklerin olması dikkat çekti.