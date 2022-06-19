Ivana Sert eski eşinden 4 milyon 500 bin TL nafaka alacak

Moda programındaki jüri üyeliği ile tanınan Ivana Sert ve iş adamı eski eşi Yurdal Sert, 2011 yılında boşanmıştı. Çiftin oğlunun velayeti Ivana Sert'te kalırken tazminat olarak 400 bin TL ve aylık 5 bin lira nafaka ödenmesine karar verilmişti.

AYLIK 9 BİN 500 TL'YE YÜKSELTİLMİŞTİ

Ivana Sert, oğlunun babasından aylık 5 bin TL olan nafakanın 15 bin TL'ye çıkarılmasını talep etmiş ve mahkeme ise 9 bin 500 TL olmasına karar vermişti.

4 MİLYON 500 TL KATILIM NAFAKASI ALACAK

Dava İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı. İstinaf mahkemesi ise verilen kararı bozdu ve dava yeniden Aile Mahkemesi'ne taşındı. Yeniden görülen davada iş insanı Yurdal Sert, eski eşi Ivana Sert'e katılım nafakası olarak 4 milyon 500 bin TL ödemeye hükmedildi.