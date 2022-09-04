Konserde Baygınlık Geçirmişti! İzel'den Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi - Son Dakika
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Konserde Baygınlık Geçirmişti! İzel'den Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi

04.09.2022 14:41
Konserde Baygınlık Geçirmişti! İzel'den Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi

İzel-Çelik-Ercan grubunun Fethiye Babadağ'daki konserinde talihsizlik bir olay yaşanmış, İzel Çeliköz konserin sonlarına doğru baygınlık geçirmişti. İzel, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sağlık durumu hakkında konuştu.

'Özledim', 'İşte Yeniden' ve 'Dönmelisin' gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran İzel-Çelik-Ercan, 31 yıl aradan sonra tekrar bir araya geldi. 25 Ağustos'ta Kuruçeşme Açıkhava'da ilk konserlerini veren efsanevi müzik grubu, dün akşam Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi'nde müzikseverlerin karşısına çıktı. Konser sırasında İzel'in baygınlık geçirmesi herkesi korkuttu.

Konserin son 10 dakikasında, şarkısını seslendirdiği sırada baygınlık geçiren İzel Çeliköz'ün yardımına, sahne arkadaşları Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi koştu. O anlar İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen bir seyirci tarafından kaydedildi. Kulise götürülen 53 yaşındaki sanatçıya, doktorlar hemen müdahale etti.

İzel'in, Babadağ Teleferik bölgesindeki konserinden önce yemek yemediği, bu nedenle şeker ve tansiyonunun düştüğü, yüksek rakımdaki oksijenin de etkisiyle bayıldığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı İzel, yaşananların ardından 128 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından bir video paylaşarak, sahnede baygınlık geçirmesiyle ve sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Merhaba sevgili herkes, tüm sevenlerime sevgilerimi gönderiyorum. Evet küçük bir aksilik yaşadık" diyerek sözlerine başlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel konserler verdik. Kuruçeşme derken bir anda Fethiye Babadağ'da zirveye, 1200 metreye çıktık. Ben oranın heyecanıyla, 'burada nasıl bir konser yeri olabilir' derken yemek yemeyi unuttum. Benim hipoglisemim olduğu için arada bir sahne öncesi bi şeyler atıştırmam gerekiyor, maalesef bu atıştırmayı yapmadığım için sahnede ufak bir tansiyon ve şeker düşmesi yaşadım. Ama iki tane kahramanım vardı; Çelik ve Ercan. Beni bir anda tuttular, yakaladılar. Orada yukarıda bir müdahale yapıldı, aşağıda Fethiye devlet hastanesi, çok teşekkür ederim her şeye baktılar."

"YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

"Yine de 'Babadağ'da güzel yere çıkar mısın?' deseler çıkarım, yemek yemeyi unutmadan" diyerek gülen İzel, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu arada bütün sevenlerime, sanatçı dostlarıma, beni merak eden üzülen, güzel mesajlar gönderen herkese hem teşekkürlerimi iletiyorum; hem de beni merak etmeyin, çok iyiyim. Bomba gibiyim, bomba gibi güzel bi yerde dinleniyorum. Yakında görüşmek üzere."

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Kaynak: Snob Magazin

Fethiye, Muğla, İzel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konserde Baygınlık Geçirmişti! İzel'den Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi - Son Dakika

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