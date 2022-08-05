Ünlü Çiftten Kötü Haber - Son Dakika
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Ünlü Çiftten Kötü Haber

05.08.2022 13:04
Ünlü Çiftten Kötü Haber

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'la evleneceği konuşulan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, "İşlerimizin yoğunluğundan dolayı düğünü erteledik" açıklamasıyla sevenlerini üzdü. İşte detaylar...

Çukur, Alev Alev, Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Ünlü Çiftten Kötü Haber

"DÜĞÜNÜ ERTELEDİK"

İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile yakın zamanda evlenmeleri beklenen Dilan Çiçek, düğünü ertelediklerini söyledi.

"ÇEKİMLER BAŞLIYOR"

Habertürk'te yer alan habere göre; Sevgilisi ve kendinin iş yoğunluğu nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirten Deniz, "Düğün iptal olmadı. Benim çekimlerin başlıyor. Thor'un kendi işleri var. Bu yüzden düğünü ertelemek zorunda kaldık" diye konuştu.

Ünlü Çiftten Kötü Haber

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'ta doğdu. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.

Oyuncu, on beş yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

İlk rolü 2015'te Star TV'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki Ebru karakteridir.

2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisine dahil oldu. Güneşin Kızları dizisinde "Elif" karakterine hayat verdi.

Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017'de final yapan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı.

Show TV'de yayımlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile ikinci sezon boyunca başrolü paylaşmı?tır.

2016 yılında Pantene Altın Kelebek'te "yıldızı parlayan ödül"üne layık görülmüştür.

THOR SAEVARSSON KİMDİR?

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile evlenmeye hazırlanan Thor Saevarsson, 1984 yılında İzlanda'da dünyaya geldi. Reykjavik'te doğup Stockholm, Glasgow ve Londra'da büyüyen Thor, uzun süredir Avrupa'nın en parlak ticari yönetmenlerinden biri. 37 yaşındaki Thor Saevarsson'un daha önce evlilik yaptığı ve eşinden üç çocuğu olduğu biliniyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Dilan Çiçek Deniz, Habertürk, Bodrum, Thor, Magazin, Son Dakika

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