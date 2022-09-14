Tarkan'ın İzmir konserinden elde ettiği geliri bağışladığı kurumlar belli oldu - Son Dakika
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Tarkan'ın İzmir konserinden elde ettiği geliri bağışladığı kurumlar belli oldu

14.09.2022 16:04

Kurtuluşunun 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında 9 Eylül'de İzmir Gündoğdu Meydanı'nda unutulmaz bir konser veren Tarkan, konser gelirini Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka'ya bağışladı.

Megastar Tarkan, 9 Eylül 2022'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı 2 milyondan fazla insanın katıldığı konserle dünya tarihine geçti. Tarkan, konserden elde ettiği geliri de bağışladı.

DARÜŞŞAFAKA: TARKAN, GELİRİ BAĞIŞTA BULUNDU

Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan'ın konser geliriyle Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka'ya bağışta bulunacağını duyurdu. Darüşşafaka Eğitim Kurumları da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda " Türkiye'nin Megastarı Tarkan; 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle verdiği konserin ardından, 159 yıldır nitelikli eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka'ya bağışta bulundu" ifadelerine yer verdi.

Tarkan, İzmir konserinden elde ettiği geliri TEGV, Mor Çatı ve Darüşşafaka'ya bağışladı

TUNÇ SOYER: TARKAN'IN CEBİNE 1 KURUŞ GİRMEYECEK

Önceki gün İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki programına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın konserden ücret alıp almadığıyla ilgili "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" demişti.

Tarkan, İzmir konserinden elde ettiği geliri TEGV, Mor Çatı ve Darüşşafaka'ya bağışladı

2 MİLYON KİŞİYE KONSER VERDİ

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, 9 Eylül akşamı Gündoğdu Meydanı'ndaki konseri için sahneye çıktı. Tarkan'ı görmek isteyen vatandaşlar ise alanı saatler öncesinden doldurdu. Ses ve ışık gösterilerinin ardından sahneye çıkan Tarkan, alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek peş peşe sevilen şarkılarını seslendirdi. Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen konsere yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Bu sayıyla birlikte Megastar'ın İzmir konseri, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserlerinde ilk beşe yerleşmiş oldu.

Tarkan, İzmir konserinden elde ettiği geliri TEGV, Mor Çatı ve Darüşşafaka'ya bağışladı
Tunç Soyer, "Tarkan, İzmir konserinden para aldı mı?" sorusuna açıklık getirdi: Cebine bir kuruş girmedi Tarkan, İzmir'deki efsane konser sonrası paylaştı: Ne kadar özlemişiz böyle olmayı İzmir'de 2 milyondan fazla kişiye konser veren Tarkan, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı
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Tarkan, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tarkan'ın İzmir konserinden elde ettiği geliri bağışladığı kurumlar belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarkan'ın İzmir konserinden elde ettiği geliri bağışladığı kurumlar belli oldu - Son Dakika
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